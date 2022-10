Sp. Covilhã-Ac. Viseu, 2-3: Alex Costa estreia-se com derrota

O Sporting da Covilhã, que estreou o treinador Alex Costa, perdeu hoje com o Académico de Viseu, por 3-2, com um golo marcado já nos descontos por Clóvis, na oitava jornada da 2.ª Liga.

Os serranos continuam sem vencer em casa, somam apenas uma vitória, há dois meses, e os vizinhos beirões ganharam pela primeira vez fora.

Quizera pôs o Viseu em vantagem, aos nove minutos, e Zé Tiago repôs a igualdade, aos 11, mas Arthur Chaves apontou o 2-1 antes do descanso, aos 45'+1. Na segunda parte, Zé Tiago anulou a desvantagem serrana, aos 48', e a igualdade só foi desfeita aos 90'+6 minutos, por Clóvis.

As duas formações, separadas por um ponto, entraram na partida equilibradas, com um futebol movimentado.

O emblema orientado por Jorge Costa foi o primeiro a dar o aviso, por Clóvis, que falhou o alvo, e também no primeiro minuto Quizera obrigou à defesa de São Bento para canto, mas os serranos responderam por Adams, de cabeça.

Com o jogo aberto, os viseenses inauguraram o marcador aos nove minutos, por Quizera, num livre descaído na esquerda, batido com eficácia.

Dois minutos depois os ´leões da serra` empataram, num lance de contra-ataque, com Beléa, Diogo Rodrigues a atrasar para o centro da área, de onde Zé Tiago atirou a contar para o fundo das redes.

O Viseu reagiu bem e passou a assumir o encontro, com as linhas mais subidas, mais posse de bola, a jogar quase sempre no meio-campo adversário, muito rematador e, depois das ameaças de Toro, Clóvis, e Yuri Araújo, voltou a estar em vantagem, já nos descontos.

Na sequência de um mau alívio, Quizera apropriou-se da bola e cruzou para Arthur Chaves, que aproveitou a permissividade da defesa serrana e a passividade de São Bento para marcar de cabeça.

No reatamento, o Académico de Viseu podia ter aumentado a contagem, mas o cabeceamento "à queima" do ex-serrano André Almeida foi travado pelo guardião serrano.

Ao minuto 48, uma jogada de envolvimento dos ´leões da serra` resultou na igualdade. Beléa conduziu a bola pelo corredor direito, cruzou para a área, Nuno Rodrigues deu o toque para Zé Tiago e o médio do Covilhã ´bisou` de pé esquerdo.

Ao minuto 51 São Bento voltou a negar o golo, desta vez a Arthur Chaves, mas aos 68 minutos foi Jaime a compensar a falha do guarda-redes do Covilhã e a impedir que Clóvis fizesse as redes balançar.

Num jogo vivo, dinâmico, Messenguem teve ocasião soberana, mas a bola acertou no ferro, no ângulo, entre o poste e a trave, só que já ao ´cair do pano`, Clóvis assegurou os três pontos, fazendo os serranos cair para o último lugar, com cinco pontos, e o Viseu ascender aos 11.ª posto da tabela, com nove pontos.

Jogo realizado no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.

Sporting da Covilhã - Académico de Viseu: 2-3.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

1-0, Quizera, 09 minutos.

1-1, Zé Tiago, 11 minutos.

1-2, Arthur Chaves, 45+1 minutos.

2-2, Zé Tiago, 48 minutos.

2-3, André Clóvis, 90+6 minutos.

Equipas:

Sporting da Covilhã: Vítor São Bento, Diogo Rodrigues, Adams, Jaime, Jorginho, Seydine N'diaye, Gilberto, Zé Tiago, Nuno Rodrigues, Beléa (Dudu, 82), Kukula (Aponza, 71)

(Suplentes: Bruno Bolas, Casagrande, Sena, Sérgio Quintero, Perea, Cornélio, Aponza, Fabrice Tamba e Dudu).

Treinador: Alex Costa.

Académico de Viseu: Grill, Mesquita (Pana, 72), André Almeida, Arthur Chaves, MIlioransa (Vítor Bruno, 84), Nduwarugira, Messenguem, Toro (Ramirez, 72), Yuri Araújo (Bandeira, 62), Quizera, André Clóvis.

(Suplentes: Janota, Ícaro, Ramirez, Capela, Bandeira, Currás, Silva, Pana, Vítor Bruno).

Treinador: Jorge Costa.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Toro (70) e André Clóvis (90+8).

Assistência: Cerca de 250 espectadores.