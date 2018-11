Sp. Covilhã-Académica, 0-1: Marinho deu vitória em dia de muito nevoeiro

A Académica venceu este domingo o Sporting da Covilhã 1-0, beneficiando de um golo de Marinho, aos 88 minutos, em jogo antecipado da 16.ª jornada da 2.ª Liga.A partida foi condicionada pelo nevoeiro intenso, que obrigou a prolongar o intervalo e a uma interrupção na etapa complementar, aos 68 minutos, por falta de visibilidade.O primeiro remate enquadrado com a baliza surgiu apenas aos 29 minutos, por Mica Silva, em zona frontal, mas Peçanha agarrou sem dificuldade. No minuto seguinte, o médio, que há três semanas reforçou os serranos, voltou a testar o guardião da Briosa.O emblema orientado por João Alves tentou várias aproximações à baliza dos leões da serra, mas as investidas de Traquina e Djousse saíram por cima da barra. O único lance de real perigo aconteceu ao minuto 41, na sequência de um livre batido por Júnior Sena, que São Bento afastou com os punhos.Na segunda metade, que começou 15 minutos depois do previsto, devido ao nevoeiro cerrado, as duas formações apresentaram-se com maior ritmo e mais pressionantes. Logo a abrir, Marinho serviu Júnior Sena, que introduziu a bola na baliza, mas o lance foi anulado por fora de jogo.Na fase final, fez a diferença o golo de Marinho, que entrou após o intervalo. Saldanha abriu no corredor esquerdo, de onde Júnior Sena serviu o veterano capitão da Académica, que, ao segundo poste, foi 'letal'.Jogo no estádio José Santos Pinto, na Covilhã.Sporting da Covilhã - Académica: 0-1.Ao intervalo: 0-0Marcador:0-1, Marinho, 88 minutos.Equipas:- Sporting da Covilhã: São Bento, Gilberto, Jaime Simões, Rafael Vieira, Henrique Gomes, Caio Quiroga (Diogo Neto, 78), Guilherme Rodrigues, Mica Silva, Adriano, Jean Batista (Makouta, 46) e Deivison (Onyeka, 85).(Suplentes: Igor Araújo, Soares, Zarabi, Makouta, Diogo Neto, Rick Sena e Onyeka).Treinador: Filó.- Académica: Peçanha, Brendon, Zé Castro, Yuri Matias, Joel, Jean Felipe, Dias, Junior Sena, Romário (Hugo Almeida, 66), Traquina (Marinho, 46) e Djousse (Saldanha, 66).(Suplentes: Ricardo Moura, Marinho, Ki, Hugo Almeida, Saldanha, Mike e Reko).Treinador: João Alves.Árbitro: João Pinto (AF Lisboa).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Deivison (15), Jean Batista (40), Brendon (61) e Yuri Matias (90+4).Assistência: Cerca de 400 pessoas.