Sp. Covilhã-Académica, 1-1: estudantes 'tropeçam' na luta pela subida

A Académica empatou 1-1 em casa do Sporting da Covilhã, na 27.ª jornada da Liga Sabseg, e desperdiçou a oportunidade de se isolar no segundo lugar da classificação.

A equipa de Coimbra está agora, à condição, com os mesmos 48 pontos que o Vizela e mais um do que o terceiro, o Feirense, adversários que ainda não jogaram, enquanto os 'leões da serra' continuam no 11.º posto, com 31 pontos.

A briosa, a tentar não descolar dos lugares de promoção, e os serranos, que nunca venceram em casa, na Liga Sabseg, a formação de Coimbra, disputaram uma primeira metade equilibrada, disputada, com a Académica a assumir mais o jogo, mais agressiva, frente a uns leões da serra a concederem pouco espaço.

Apesar do jogo vivo, escassearam as ocasiões de golo. A briosa apresentou-se mais rematadora, mas nenhuma das equipas conseguiu atirar enquadrada com a baliza e os guarda-redes foram pouco mais do que espetadores.

Filipe Cardoso foi o primeiro a tentar a sorte, mas a bola saiu muito por cima da baliza. Na outra área, na sequência de um livre, Jean Felipe impediu o cabeceamento de Dias. A melhor ocasião foi protagonizada por Guima, em zona frontal à entrada da área, mas faltou novamente pontaria.

No reatamento o encontro manteve-se movimentado e aos 61 minutos Mika socou a bola e impediu André Almeida de cabecear.

Numa altura em que a 'briosa' estava com maior dificuldade em conseguir chegar ao último terço, a formação orientada por Rui Borges aproveitou um mau atraso de David Santos para chegar à vantagem, por intermédio de Bouldini, aos 72 minutos. O lateral fez um passe de cabeça mal calculado para Navacchio e deixou a bola à mercê do marroquino, que teve engenho para finalizar.

O Sporting da Covilhã repôs a igualdade de grande penalidade, ao minuto 82, a castigar falta de Mike sobre Deivison. O capitão e melhor marcador da equipa, Gilberto, não desperdiçou e converteu o seu sexto penálti esta temporada.

A partida foi jogada com intensidade até ao apito final, mas o resultado já não se alterou e a 'briosa' a somar o quatro encontro consecutivo sem ganhar.





----------------

Ficha de jogo

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sporting da Covilhã-Académica: 1- 1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Bouldini, 62 minutos.

1-1, Gilberto, 82 minutos (grande penalidade).

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Tiago Moreira, André Almeida, Jaime Simões, David Santos (Deivison, 71), Gilberto, Filipe Cardoso, Bernardo Martins (Inusah, 76), Jean Felipe, Gleison (Enoh, 71), Rui Areias (Leo Cá, 63).

(Suplentes: Igor Araújo, Felipe Macedo, Hanan, João Cardoso, Lamine, Leo Cá, Inusah, Enoh e Deivison).

Treinador: José Bizarro.

- Académica: Mika, Fabiano, Rafael Vieira, Silvério, Mike Moura (Fábio Vianna, 90+03), Guima (Mimito, 88), Dias, Fabinho (Dani, 88), Traquina, Sanca (Mayambela, 71) e Mohammed Bouldini.

(Suplentes: Stojkovik, Pinto, Dani, Fábio Vianna, Diogo Pereira, Mayambela, Kay, Chaby e Mimito).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão Amarelo a David Santos (40), Guima (41), Dias (80), Mike (81) e Gilberto (87).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.