Sp. Covilhã-Benfica B, 1-1: águias deixam escapar vitória aos 90'+5

O Sporting da Covilhã recebeu e empatou este domingo com o Benfica B a um golo, numa partida da 15.ª jornada da Segunda Liga em que os encarnados dominaram, mas deixaram-se empatar ao cair do pano. Rui Areias acabou por ser decisivo na conquista de um ponto para o Sporting da Covilhã, ao conseguir o golo do empate, mesmo a terminar, ao minuto 90'+5.

A primeira parte foi mais ou menos equilibrada, com oportunidades de golo para ambas, mas sempre com mais tempo de posse de bola por parte do Benfica B. O jogo, apesar do forte vento que se fazia sentir no Santos Pinto, foi agradável, com as duas equipas a disputarem muito a bola no meio campo e com contra-ataques constantes, imprimindo velocidade ao jogo.

Na segunda parte, o Benfica B entrou decidido a resolver a partida logo nos primeiros minutos. E, apesar de jogar contra o vento, conseguiu impor o seu futebol e encostar os serranos à sua área. Apesar da superioridade benfiquista, esta não se traduzia em golos. Ronaldo Camará era dos jogadores do Benfica mais inconformados e, aos 71 minutos, chegou mesmo a meter uma bola no poste da baliza de Léo Navachio.

Os serranos conseguiram esboçar uma reação ao ascendente benfiquista depois de sofrerem essa bola no poste, mas o seu futebol decaiu imenso face ao praticado na primeira parte. O Benfica tanto pressionou, que acabou por conseguir o golo aos 66 minutos, através de Paulo Bernardo.

O Benfica dominava a partida a seu bel-prazer e o Sporting da Covilhã tentava chegar, pelo menos, ao empate, o que conseguiu através de Rui Areias, que saiu do banco para, ao minuto 90+5, conseguir o golo que deu um ponto aos serranos.

Após o empate, o Sporting da Covilhã ocupa o 12.º lugar da tabela classificativa com 16 pontos, mantendo-se a um dos encarnados.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã

Sp. Covilhã-Benfica B, 1-1

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Paulo Bernardo, 66 minutos.

1-1, Rui Areias, 90+5.

Equipas:

- Sp. Covilhã: Léo Navachio, Jean Filipe, André Almeida, Joel Vital, Tiago Moreira, Filipe Cardoso, Enoh (João Cardoso, 66), Gui Inters (Rui Areias, 71), Gleison (Inusah, 78), Jorge Vilela (Leo Cá, 66) e Daffe (Deivison Borges, 46).

(Suplentes: Igor, David Santos, Felipe Macedo, Rui Areias, João Cardoso, Leo Cá, Inusah, Amessan e Deivison).

Treinador: Nuno Capucho.

- Benfica B: Svilar, Tomás Araújo, Morato, Pedro Ganchas (Gerson Sousa, 83), João Ferreira, Diogo Mendes, Paulo Bernardo, Ronaldo Camará (Rafael Brito, 80), Tiago Gouveia (Luís Lopes, 89), Tiago Araújo e Henrique Araújo (Fábio Baptista, 89).

(Suplentes: Leo Kokubo, Zé Gomes, Luís Lopes, Gerson Sousa, Fábio Baptista, Rafael Brito, Tomás Azevedo e Gonçalo Loureiro).

Treinador: Nelson Veríssimo.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Joel Vital (28) e Tiago Araújo (90+4).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.