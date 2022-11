Sp. Covilhã-BSAD, 1-1: Serranos somam primeiro ponto em casa mas continuam no último lugar

O Sporting da Covilhã fez o primeiro ponto esta época em casa e quebrou uma série de oito jogos a perder, ao empatar este domingo (1-1) com a BSAD na 13.ª jornada da Liga Sabseg.



O resultado mantém os leões da serra isolados na cauda da tabela, depois de desperdiçarem a oportunidade de igualar o Trofense e a BSAD, que ocupa o 16.º lugar, com nove pontos.

Rúben Oliveira (38) marcou na primeira parte e no segundo tempo, dominado pelo Covilhã, a equipa de Alex igualou por Jaime (90+3). Os serranos e a BSAD, separados por três pontos, entraram no relvado a ocupar os dois últimos lugares da classificação e disputaram uma primeira metade movimentada, aberta, com ocasiões criadas junto das duas balizas.

O Sp. Covilhã entrou mais pressionante na partida, equilibrada pela formação comandada por Nandinho. Kikas atirou por cima e o serrano Jorginho respondeu. Chico rematou rasteiro ao lado do poste e Jojó também criou perigo na área dos 'leões da serra', com o estreante Ângelo Meneses a ripostar, mas foi a BSAD a marcar aos 38 minutos, na sequência de um erro defensivo dos serranos.

Ângelo fez um passe com força para Gilberto que, em zona frontal, perdeu a bola e Rúben Oliveira aproveitou a 'oferta' do capitão para, apenas com Bruno Bolas pela frente, atirar certeiro para o fundo das redes.

Alex Costa mexeu no ataque e, no reatamento, o Sporting da Covilhã apresentou-se com maior intensidade, maior caudal ofensivo, empurrou as linhas do adversário e foi rondando com perigo a área da BSAD, sobretudo com cruzamentos pelos corredores.

Jorginho, Kukula e Seydine tentaram a sorte, mas faltou eficácia.

As situações de perigo perto da área sucederam-se, só que não houve acerto no último passe para criar reais situações de golo.

Contra a corrente do jogo, aos 88 minutos foi a BSAD a criar a ocasião mais flagrante, quando Kikas, sem marcação, rematou, Bolas defendeu para a barra e foi Jaime e evitar que a bola entrasse na baliza.

Já nos descontos, os serranos empataram, numa jogada de insistência. O remate de Beléa foi travado pelas pernas de um defesa, Tabuaço defendeu a recarga de Kukula e Jaime finalizou com sucesso.

O empate quebra uma sucessão de três derrotas consecutivas para o campeonato dos azuis e os serranos somam 12 jogos sem ganhar na Liga Sabseg e continuam sem qualquer vitória em casa.

Jogo realizado no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.

Sporting da Covilhã -- BSAD: 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Rúben Oliveira, 38 minutos.

1-1, Jaime Simões, 90+3 minutos.

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Tiago Lopes, (Fatai, 46), Ângelo Meneses, Jaime, Jorginho (Gildo, 73), Seydine N'diaye (Diogo Cornélio, 72), Gilberto, Zé Tiago (Beléa, 46), Diogo Rodrigues, Nuno Rodrigues (Marsico, 73) e Kukula.

(Suplentes: Vítor São Bento, Adams, Sena, Cornélio, Agustin Marsico, Beléa, Gildo, Tamba e Fatai).

Treinador: Alex Costa.

- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Tavares, Boni, Danny (Coxixo, 89), Henrique, Tembeng, Braima, Rúben Oliveira, Chico (Tiago Lopes, 76), Jojó (Edgar, 67) e Kikas (Patrick, 89).

(Suplentes: Dylan Silva, Nuno Tomás, Saramago, Jefferson, Castro, Coxixo, Edgar, Patrick e Tiago Lopes).

Treinador: Nandinho.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Nuno Rodrigues (29), Jorginho (41), Jaime (56), Tavares (75) e Fatai (90).

Assistência: Cerca de 400 espetadores.