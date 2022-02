Sp. Covilhã-Casa Pia: 0-1: Vitória vale liderança isolada

O Casa Pia venceu este sábado, com um golo de João Vieira, perto do apito final, aos 85 minutos, o Sporting da Covilhã, na 24.ª jornada da Liga Sabseg, e assumiu a liderança isolada do campeonato.

O emblema de Pina Manique tem agora 49 pontos, mais dois do que o Benfica B, enquanto o Sporting da Covilhã continua em antepenúltimo, com 19 pontos, no 16.º lugar da classificação, que obriga a disputar um playoff.

Na Covilhã, numa primeira parte de sentido único, os 'gansos' instalaram-se no meio-campo adversário e assumiram o controlo absoluto da partida, com os olhos postos na liderança isolada do campeonato, depois do empate do Benfica B em Chaves (1-1).

A formação de Lisboa, ainda sem o treinador, Filipe Martins, no banco, por motivos de saúde, 'sufocou' durante os 45 minutos iniciais os 'leões da serra', que mostraram consistência defensiva para travar as sucessivas investidas do Casa Pia.

Hebert foi o primeiro a criar perigo, com um cabeceamento ao lado, e Antoine viu André Almeida desviar o remate. Aos 14 minutos, Jota acertou no poste, com o guardião serrano já batido, e, aos 26, Saviour Godwin, com um disparo à meia volta dentro da área, viu Léo Navacchio negar-lhe o golo.

A única oportunidade do Sporting da Covilhã foi criada num contra-ataque, em que Kukula isolou Rui Gomes, mas o reforço serrano não conseguiu dominar a bola e desperdiçou ocasião soberana para marcar.

Jota e Borges também tentaram a sorte, mas esbarraram na organização do Covilhã ou na falta de pontaria para que os 'gansos' conseguissem traduzir no marcador a superioridade em campo.

No reatamento, a equipa orientada por Leonel Pontes conseguiu aliviar a pressão, reagir, o jogo foi mais equilibrado, o Sporting da Covilhã foi-se aproximando com perigo da baliza adversária e, aos 61 minutos, os serranos tiveram ocasião flagrante para ficar em vantagem, mas Rui Gomes, com Kukula isolado à boca da baliza, preferiu fintar os defesas e perdeu a bola.

Aos 82 minutos, Ricardo Batista desviou do alvo o remate de Rui Gomes e, aos 85, o Casa Pia inaugurou o marcador, num cruzamento de Sanca para João Vieira no coração da área e, na confusão, Léo defendeu contra a coxa do avançado e a bola entrou na baliza serrana.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sporting da Covilhã - Casa Pia: 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, João Vieira, 85 minutos.

Equipas:

Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Jean Felipe, André Almeida, Helitão, Lucas Barros, Tembeng, Gilberto, Ryan Teague (Jorginho, 69), Rui Gomes, Arnold (Perea, 80) e Kukula.

(Suplentes: Bruno Bolas, Tiago Moreira, David Santos, Vítor Carvalho, Jorge Vilela, Felipe Dini, Sena, Perea, Jorginho).

Treinador: Leonel Pontes.

Casa Pia: Ricardo Batista, Zach Muscat, Vasco Fernandes, Hebert Medeiros (Zolotic, 75), Lucas Soares, Ângelo Neto (Banjaqui, 84), Nuno Borges (Taira, 69), Leonardo Lelo, Jota (João Vieira, 84), Saviour Godwin (Leandro Sanca, 75) e Carnejy Antoine.

(Suplentes: Lucas Paes, Derick Poloni, Zidane Banjaqui, Kelechi, Vitó, João Vieira, Zolotic, Taira e Leandro Sanca).

Treinador: José Reis.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Ryan Teague (57), Neto (73), Antoine (75), Kukula (86) e Tembeng (89).

Assistência: Cerca de 250 espectadores.