Sp. Covilhã-Chaves, 0-2: Flavienses triunfam na Serra na estreia de Leonel Pontes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Chaves venceu este domingo pela primeira vez fora na 2ª Liga de futebol, ao impor-se por 2-0 ao Sporting da Covilhã, na estreia do treinador Leonel Pontes, em jogo da 13.ª jornada.

Wellington aproveitou uma oferta de Ahmed para abrir o marcador, aos 12 minutos, e Platiny fechou a contagem, aos 74, aumentando para 11 o número de jogos dos 'leões da serra' sem vitórias, desde a segunda jornada.

Os flavienses, que antes desta ronda estavam dois lugares acima e com mais dois pontos do que os serranos, entraram na partida com intensidade, mais pressionantes, dominadores e a criarem perigo.

João Teixeira aproveitou uma perda de bola de André Almeida para se isolar, mas não conseguiu bater o guardião Leo Navacchio. Platiny, de fora da área, também rematou, de longe, para as mãos do guarda-redes.

A formação orientada por Vítor Campelos chegou à vantagem na sequência de um atraso mal calculado de Ahmed, que ofereceu a bola a Platiny, o brasileiro tirou Vilela do caminho e serviu ao segundo poste Wellington, que inaugurou o marcador.

Os 'leões da serra' reagiram de bola parada. Quando estavam jogados 18 minutos, após um livre, Nuno Coelho travou o cabeceamento de Vilela. No minuto seguinte, em resposta a um canto batido por Jean, Jô rematou de cabeça à barra.

Ao minuto 25, novamente de livre, Jean viu Vilela ao segundo poste e obrigou a uma defesa por instinto de Paulo Vítor, em cima da linha de golo.

Os flavienses mostraram-se a equipa mais consistente, face a um Covilhã com dificuldade em 'ligar' setores, e voltaram a criar ocasião soberana, num livre cobrado por Adriano Castanheira, que obrigou a defesa vistosa de Navacchio.

Na estreia pelos serranos, Leonel Pontes fez alterações no reatamento, a equipa entrou melhor na segunda parte e Ricardo Vaz obrigou Paulo Vítor a intervir para impedir o cabeceamento de Jô.

Wellington ripostou, para as mãos de Navacchio e Alexsandro também tentou a sorte. Aos 74 minutos, o Chaves aumentou a contagem: Platiny recebeu a bola de Nuno Coelho, desviou-se dos dois centrais e atirou cruzado para o fundo das redes.

Do lado serrano, as investidas de Jean Batista e Jô foram travadas pelas defesas de Paulo Vítor, os flavienses foram sabendo gerir o resultado e regressaram às vitórias depois de quatro jogos sem ganhar.

O Sporting da Covilhã caiu para o 15.º lugar da classificação, com 12 pontos, enquanto o Chaves ascendeu provisoriamente ao nono posto da tabela, com 17.

Jogo realizado no Estádio Santos Pinto, na Covilhã (Castelo Branco).

Sporting da Covilhã -- Desportivo de Chaves: 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Wellington, 12 minutos.

0-2, Platiny, 74 minutos.

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Léo Navachio, Jean Felipe, André Almeida, João Vilela, Lucas Barros, Ryan Teague (Thiago Moraes, 81), Gilberto, Ahmed Isaiah (Ricardo Vaz, 46), Arnold (Diego Medeiros, 63) Diogo Almeida (Devid Silva, 75) e Jô.

(Suplentes: Bruno Bolas, Temberg, Felipe Dini, Tiago Moreira, Thiago Moraes, Frank Angong, Ricardo Vaz Diego Medeiros e Devid Silva).

Treinador: Leonel Pontes.

Chaves: Paulo Vítor, João Correia (Bruno Langa, 46), Alexsandro, Luís Rocha, Nuno Campos, Nuno Coelho, Obiora (Kevin Pina, 88), João Teixeira (João Mendes, 46), Wellington, Adriano Castanheira (Batxi, 76) e Platiny (Patrick, 83).

(Suplentes: Ricardo Moura, Rúben Pereira, Bruno Langa, Kevin Pina, Paulinho, Patrick, Batxi, João Mendes e Guima).

Treinador: Vítor Campelos.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a João Teixeira (24), Arnold (28), João Vilela (43), Nuno Coelho, 78) e André Almeida (82).

Assistência: Cerca de 100 espetadores.