Sp. Covilhã-Chaves, 0-2: flavienses voltam a sorrir após sete jogos sem triunfos

O Desportivo de Chaves regressou às vitórias, depois de sete jogos sem vencer, ao ganhar por 2-0 no reduto do Sporting da Covilhã, na 23.ª jornada da II Liga de futebol.

Raphael Guzzo, aos 57 minutos, e o suplente brasileiro André Luís, aos 79, apontaram os tentos do conjunto de César Peixoto, que somava três empates e quatro derrotas depois do triunfo por 2-0 na Cova da Piedade, na ronda 15, em 04 de janeiro.

Os flavienses passaram a contar 31 pontos, seguindo, provisoriamente, no 10.º lugar, a dois dos serranos, que estão em oitavo e somaram o quarto encontro sem ganhar (um empate e três derrotas).

A formação comandada por Daúto Faquirá entrou em campo mais agressiva e, logo aos dois minutos, Rodrigo Martins deu o primeiro aviso, com um remate para defesa fácil de Ricardo, que, aos 12, segurou o cabeceamento de Kukula e, aos 16, um centro-remate de Tiago Moreira.

Já perto do intervalo, aos 43 minutos, os 'leões da serra' ficaram sem o pêndulo da equipa, o 'capitão' Gilberto, que saiu lesionado, enquanto o Chaves, até aí inofensivo no ataque, quase marcou aos 45, num livre de João Teixeira a rasar o poste.

No reatamento, o encontro começou movimentado, Guzzo deu o aviso e, pouco depois, na sequência de um canto, João Teixeira obrigou Carlos Henriques a esticar-se para evitar o golo. No contra-ataque serrano, Hugo Basto, no corte, ia marcando na própria baliza, aos 54 minutos, sendo salvo pelo poste.

Quando estavam jogados 56 minutos, foi o emblema orientado por César Peixoto a inaugurar o marcador, de bola parada. Depois de um canto e muitos toques na bola na pequena área, os 'leões da serra' mostraram passividade a aliviar e Rafael Guzzo faturou.

Kukula teve oportunidade flagrante para o empate, mas foi perdulário e foi o Chaves a aumentar a contagem, por André Luís, aos 79 minutos, três depois de entrar em campo, na recarga a um remate de Wagner detido por Carlos Henriques.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sporting da Covilhã - Chaves, 0-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Raphael Guzzo, 57 minutos.

0-2, André Luís, 79.

- Sporting da Covilhã: Carlos Henriques, Tiago Moreira, Jaime Simões, Brendon, Joel Vital (Gui, 72), Filipe Cardoso, Gilberto (Guilherme Rodrigues, 43), Daniel Martins, Mica Silva (Bonani, 72), Rodrigo Martins e Kukula.

(Suplentes: Bruno Bolas, Zarabi, Guilherme Rodrigues, Rodrigo António, Daffé, Jean Batista e João Bonani).

Treinador: Daúto Faquirá.

- Desportivo de Chaves: Ricardo, Batxi, Hugo Basto, Calasan, Diego Galo, Simão, Benny (Wagner, 65), Raphael Guzzo, Fatai (Jefferson, 78), João Teixeira e Platiny (André Luís, 76).

(Suplentes: Moura, Jefferson, André Luís, Jean, Wagner, Bernardo e Medina).

Treinador: César Peixoto.

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rodrigo Martins (18), Jaime Simões (39), Guilherme Rodrigues (59) e Diego Galo (66).

Assistência: Cerca de 200 espetadores.