Sp. Covilhã-Cova da Piedade, 1-3: almadenses somam primeira vitória

O Cova da Piedade venceu este sábado por 3-1 em casa do Sp. Covilhã, que desperdiçou dois penáltis, e conquistou a primeira vitória no campeonato, na segunda jornada da 2.ª Liga.

Depois de Gleison ter falhado um primeiro castigo máximo, João Vieira (32' e 38') e Miguel Rosa (53') marcaram os golos dos almadenses, tendo Bernardo (77'), na própria baliza, marcado a favor do Sp. Covilhã-

Com o jogo equilibrado, os 'serranos' tiveram a oportunidade de chegar à vantagem, quando Simão cortou com a mão, na área, o passe de Jaime, mas Gleison, na marcação do penálti, permitiu a defesa de Cléber Santana. A bola ainda bateu no poste e, na recarga, Gilberto atirou para fora.

Ao minuto 32, o emblema de Almada chegou à vantagem. João Amorim assistiu na direita e João Vieira, ao segundo poste, fez a bola ainda ressaltar em Tiago Moreira e entrar na baliza.

O emblema orientado por Daúto Faquirá insistiu e, por duas vezes, Enoh procurou o golo, mas, primeiro Cléber defendeu e depois cabeceou por cima.

Quando estavam jogados 38 minutos, novamente pela direita, o Cova da Piedade aumentou a contagem, através dos mesmos protagonistas. Servido por João Amorim, João Vieira cabeceou para o fundo das redes.

No reatamento, os 'leões da serra' podiam ter reduzido, mas voltaram a desperdiçar uma grande penalidade, a castigar falta de Kakuba, desta vez por Enoh a atirar rasteiro e Cléber a agarrar junto ao poste.

Sem tempo para se recompor, foi o Cova da Piedade a marcar o terceiro, num lance aos 53 minutos, com Machado a cruzar e Miguel Rosa a aproveitar a passividade da defensiva 'serrana' para cabecear certeiro.

Mais pressionante, o Sp. Covilhã acabou por marcar, após remate de Enoh desviado por Bruno Bernardo para a própria baliza.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sp. Covilhã - Cova da Piedade: 1-3.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, João Vieira, 32 minutos.

0-2, João Vieira, 38.

0-3, Miguel Rosa, 53.

1-3, Bruno Bernardo, 77 (própria baliza).

Equipas:

- Sp. Covilhã: Bruno Bolas, Tiago Moreira (Leo Cá, 46), André Almeida, Jaime Simões, David Santos (Edwin Vente, 46), Tiago Morgado (João Cardoso, 61), Gilberto, Jean Felipe, Enoh, Gleison (Gui Inters, 68), Daffé.

Suplentes:Léo Navachio, Filipe, João Cardoso, Joel Vital, N`Dao Lamine, Edwin Vente, Leo Cá, Jorge Vilela, Gui Inters.

Treinador: Daúto Faquirá.

- Cova da Piedade: Cléber, Amorim, Simão Júnior, Bernardo, Alex Kakuba, Yan Voctor, Francisco Varela (Cele, 45), Kenidy (Pepo, 79), Miguel Rosa (Arnold, 72), Machado (Edinho, 78) e João Vieira (Balogun, 79).

Suplentes: Miguel, Cele, Pepo, Patrão, Maria, Balogum, Chico, Edinho, Arnold.

Treinador: António Pereira.





Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Miguel Rosa (06), Gleison (28), Enoh (61 e 86) e André Almeida (75). Cartão vermelho, por acumulação de amarelos, para Enoh (86).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.