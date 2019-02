Sp. Covilhã-Cova da Piedade: 3-0: Serranos atiram adversário para o fundo da tabela

O Sporting da Covilhã venceu esta sexta-feira por 3-0 o Cova da Piedade, em jogo em atraso da 19.ª jornada da 2.ª Liga, permitindo aos serranos sairem da zona de despromoção, enquanto o emblema de Almada é último.Os visitantes foram melhores na primeira metade, enquanto os 'serranos' dominaram a segunda parte, altura em que marcaram os três golos, por Gilberto (51 minutos), Kukula (60) e Adriano (77).As duas equipas entraram em campo a precisar de pontuar, mas foi a formação visitante a mostrar maior vontade no primeiro tempo.A equipa orientada por Miguel Leal entrou pressionante, mais veloz, mais concentrada, a imprimir intensidade à partida e a chegar com relativa facilidade junto da área adversária, face a um Sporting da Covilhã retraído e com dificuldade em sair a jogar.A ocasião mais flagrante no primeiro tempo foi protagonizada por Miguel Rosa (21), que acertou no poste. Ronaldo e Miguel Rosa voltaram a tentar acertar na baliza, mas a bola saiu muito por cima. Antes do descanso Diego Medeiros respondeu, só que Anacoura conseguiu agarrar o remate forte, de longe.No reatamento, os 'leões da serra' surgiram mais confiantes, mais agressivos, com movimentações mais rápidas e chegaram à vantagem num remate rasteiro de longe de Gilberto (51), à entrada da área.A equipa de Filó, mais atrevida, aumentou a contagem num lance concluído por Kukula (60). Mica Silva serviu Diego Medeiros, o guardião do emblema de Almada defendeu o remate do reforço brasileiro e o atacante cabo-verdiano, na emenda, acertou no alvo.A dominar toda a segunda parte, o Sporting da Covilhã, perante um Cova da Piedade sem ideias e incapaz de reagir, marcou o terceiro golo numa recarga de Adriano (77). Mica Silva cruzou, o remate de Gilberto foi desviado por um adversário e no ressalto o extremo esquerdino apareceu à entrada da área e atirou para o fundo das redes.Sporting da Covilhã - Cova da Piedade: 3-0.0-0.1-0, Gilberto, 51 minutos.2-0, Kukula, 60.3-0, Adriano, 77.São Bento, Tiago Moreira, Zarabi, Rafael Vieira, Henrique Gomes, Gilberto (Semedo, 82), Guilherme Rodrigues, Mica Silva, Adriano (Bonani, 78), Diego Medeiros e Kukula (Deivison, 76).(Suplentes: Bruno Bolas, Semedo, Deivison, Jaime Simões, Neto, Zé Pedro e Bonani).Treinador: Filó.Anacoura, Coronas, Allef Nunes, Willyan, Evaldo, Diarra, Sori Mané (Cele, 64), Danilo Dias (Dieguinho, 55), Hugo Firmino, Miguel Rosa e Ronaldo (Stanley, 55).(Suplentes: Márcio, Cele, Pereirinha, Yan Victor, Stanley, Sami e Dieguinho).Treinador: Miguel Leal.Marco Cruz (AF Porto).Cartão amarelo Zarabi (32), Gilberto (34), Miguel Rosa (64) e Willian (67).Cerca de 300 pessoas.