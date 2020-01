Sp. Covilhã-Estoril, 1-0: serranos ascendem ao terceiro lugar na tabela

O Sporting da Covilhã venceu este sábado, com um golo de Kukula, o Estoril, na 16.ª jornada da 2.ª Liga de futebol, e ascendeu ao terceiro lugar da prova.

Na estreia de Pedro Duarte no comando dos 'canarinhos', a formação estorilista continua sem ganhar, enquanto os 'serranos' voltaram a vencer em casa, o que não acontecia desde outubro.

Numa primeira parte disputada e equilibrada, ambas as formações se apresentaram voluntariosas, mas tiveram dificuldades em aproximarem-se da área adversária e as ocasiões de golo escassearam.

Com quatro derrotas consecutivas e há cinco partidas sem ganhar, os estorilistas 'assustaram' aos dez minutos, quando Juninho introduziu a bola na baliza serrana, mas o brasileiro estava em posição irregular.

A primeira situação de perigo surgiu apenas aos 27 minutos, com um remate rasteiro de Juninho, que Carlos Henriques defendeu para canto.

Antes do descanso só por uma vez os 'leões da serra' puseram em sentido a defensiva do Estoril, só que o remate cruzado de Mica saiu junto à base do poste.

No reatamento, o Sp. Covilhã surgiu mais pressionante e mais rematador. No primeiro minuto do segundo tempo Kukula fez a bola balançar as redes, mas estava em fora de jogo.

Ao minuto 49, de livre, Bonani viu Dani negar-lhe o golo. No lance seguinte Kukula cabeceou rente ao poste e pouco depois Bonani atirou muito por cima da baliza.

O Estoril conseguiu sacudir a pressão e tentou reagir, mas foi o Sporting da Covilhã a voltar a subir com perigo e a chegar à vantagem. Mica Silva acreditou, chegou à bola junto à linha final e atrasou picado para o 'coração' da área, onde Kukula cabeceou certeiro.

Nos últimos 10 minutos, os 'canarinhos' subiram as linhas, aproximaram-se da área 'serrana' e criaram a melhor oportunidade aos 85 minutos, num remate de cabeça de Roberto, travado pelo guardião contrário.

A resposta foi dada por Deivison, que, pressionado por Lucas Áfrico dentro da área, atirou para fora e desperdiçou a ocasião para dilatar a contagem para o emblema orientado por Daúto Faquirá.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sp. Covilhã - Estoril: 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Kukula, 67 minutos.

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Carlos Henriques, Tiago Moreira, Jaime Simões, Brendon, Soares, Filipe Cardoso, Gilberto, Mica Silva (Joel Vital, 90), Bonani (Rodrigo António, 75), Jean Batista e Kukula (Deivison, 80).

(Suplentes: Igor Araújo, Joel Vital, Guilherme Rodrigues, Deivison, Rodrigo António, Inusah e Daffé).

Treinador: Daúto Faquirá.

- Estoril: Dani Figueira, Hugo Firmino, Valente, Lucas Áfrico, Simão, Tembeng, Bragança, Crespo (Franco, 57), Índio (Barbosa, 68), Juninho (Careca, 79) e Roberto.

(Suplentes: Stijkovic, Barbosa, Careca, Gonçalo, Empis, Franco e Philipe Maia).

Treinador: Pedro Duarte.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Filipe Cardoso (30), Gilberto (33) e Temberg (45).

Assistência: 565 pessoas.