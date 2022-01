Foi ‘sem espinhas’ a vitória do Estrela na Covilhã, após uma primeira parte de luxo da equipa de Ricardo Chéu, que não deu hipótese a um leão da serra moribundo. Foram três golos nesse período, mas podiam ter sido mais, tais as facilidades concedidas pela defesa da casa.Diogo Pinto abriu a contagem com um golaço de fora da área; Fabrício aumentou de cabeça e Sérgio Conceição, filho do treinador do FC Porto, fixou o 3-0 a passe de Salomão. As mexidas operadas por Leonel Pontes (entre as quais a entrada reforço Samu) trouxeram outra dinâmica e agressividade ao Sp. Covilhã na segunda parte e Héliton conseguiu mesmo reduzir de cabeça, logo no recomeço, após canto de David Santos. Mas o Estrela teve sempre o jogo controlado e mereceu os 3 pontos.