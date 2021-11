Sp. Covilhã-Farense, 0-0: jogo equilibrado termina sem golos

O Sporting da Covilhã somou este domingo o nono jogo sem vencer, enquanto o Farense continua sem ganhar para o campeonato, após o empate 0-0 na 11.ª jornada da Liga Sabseg.

No segundo jogo com Filó ao leme, os 'leões da serra' somaram o segundo empate consecutivo e estão desde a segunda jornada sem ganhar, enquanto o emblema orientado por Fanã há seis jogos seguidos que regista uma igualdade no marcador.

Os algarvios apresentaram-se com as linhas mais subidas, com maior facilidade em jogar no meio-campo serrano e, logo aos oito minutos, Bura desviou o remate de Ponde para o fundo das redes, mas encontrava-se em posição irregular e o lance não foi validado.

Face à maior pressão do Farense, mais ativo na primeira fase de construção de jogo, os 'leões da serra' responderam com solidez defensiva e poucos espaços concedidos.

Na primeira metade, equilibrada e combativa, mas com falta de discernimento no último terço por parte de ambas as formações, as ocasiões de golo escassearam.

A segunda metade foi mais movimentada, jogada com maior intensidade e mais aberta, com ambas as equipas a aproximarem-se mais facilmente da baliza adversária.

No entanto, apesar das várias situações criadas, nenhuma das equipas logrou chegar ao golo, pelo que o resultado mantém o Farense no 16.º lugar, com sete pontos, enquanto o Covilhã baixou uma posição, para 13.º, com 12 pontos.

Jogo realizado no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.

Sporting da Covilhã - Farense: 0-0.

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Léo Navachio, Tiago Moreira, André Almeida, Helitão, Lucas Barros, Felipe Dini (Jorge Vilela, 85), Jean Felipe, Ahmed Isaiah, Diego Medeiros (Arnold, 85), Diogo Almeida e Jô (Devid Silva, 85).

Suplentes: Bruno Bolas, David Santos, Jorge Vilela, Ryan Teague, Temberg, Arnold, Ricardo Vaz, Devid Silva e Sena.

Treinador: Filó.

- Farense: Ricardo Velho, Robson, Eduardo Mancha, Bura, Loide Augusto (Bandarra, 74), Abner, Jonatan Lucca (Cláudio Falcão, 74), Fabrício Isidoro, Mica Silva (Mayambela, 68), Elves Baldé e Cristian Ponde Pedro Henrique, 81).

Suplentes: Rafael Defendi, Madi Queta, Mayambela, Henrique, Bruno Paz, Cláudio Falcão, Seruca e Pedro Henrique.

Treinador: Fanã.

Árbitro: João Casegas (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Loide Augusto (18), Felipe Dini (21), Fabrício Isidoro (32), Lucca (66) e Lucas Barros (90).

Assistência: Cerca de 100 espetadores.