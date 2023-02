Sp. Covilhã-Farense, 1-0: serranos vencem mas não conseguem deixar última posição

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Covilhã venceu este domingo na receção ao Farense, por 1-0, com um golo de Nuno Rodrigues, na 22.ª jornada da Liga SABSEG, e impediu os algarvios de ascenderem provisoriamente ao segundo lugar.

Com a segunda vitória dos leões da serra em casa, e o quarto jogo sem perder, o conjunto treinado por Alex Costa aproveitou a derrota do Trofense para ficar a apenas um ponto do penúltimo e prolongar a série de bons resultados para sair da cauda da tabela.

As duas equipas disputaram uma primeira metade movimentada e equilibrada, embora com a formação orientada por José Mota a ser mais proativa, a beneficiar de várias bolas paradas e a aproximar-se mais vezes da baliza adversária, embora sem objetividade.

A abrir, Marco Matias viu o remate desviado por Jaime e, logo a seguir, Vítor Gonçalves introduziu a bola na baliza, mas o árbitro assinalou mão.

Fatai, de longe, reagiu forte, mas para a defesa fácil de Defendi, que, aos 37 minutos, também teve de defender o atraso de Talocha, depois de uma jogada de envolvimento entre Fatai, Shinga e Lucho Vega.

A resposta foi dada por Marco Matias, num livre que obrigou Bruno Bolas a esticar-se para sacudir e impedir o golo.

Aos 42', os serranos chegaram à vantagem, através de um cabeceamento de Nuno Rodrigues, que se superiorizou a Gonçalo Silva e Talocha e deu seguimento eficaz ao passe longo de Lucão para o coração da área.

Para a etapa complementar, José Mota mexeu na equipa, que foi mais pressionante, teve mais posse de bola e foi mais rematadora, embora tenha faltado pontaria para concretizar, enquanto o Covilhã apostou na solidez defensiva para defender o resultado.

Pastor atirou por cima. Aos 70', numa jogada de perigo, a intervenção de Zimbabwé fez o remate de Sapara sair para fora e, aos 74', Bolas defendeu o livre de Ponde, que, cinco minutos depois, voltou a por o guarda-redes serrano à prova.

Marco Matias também tentou a sorte, tal como Fabrício Isidoro, aos 86', num remate à meia-volta, travado por Bolas, e o Farense somou a oitava derrota consecutiva fora, o quinto jogo sem marcar fora de portas e caiu para o quarto lugar.

Jogo realizado no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sporting da Covilhã - Farense: 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Nuno Rodrigues, 42 minutos.

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Jaime Simões, Ângelo Meneses, Lucão, Gilberto, Zimbabwe, Nuno Rodrigues (Jorginho, 82'), Lucho Vega, Shinga, Fatai (Casagrange 90'+3) e Aponza (Kukula, 75').

(Suplentes: Igor Araújo, Casagrande, Adams, Sena, Zé Tiago, Jorginho, Diogo Cornélio, Gildo e Kukula).

Treinador: Alex Costa.

- Farense: Rafael Defendi, Pastor, Gonçalo Silva, Robson, Talocha (Abner, 46'), Marcos Paulo (Lucas, 71'), Vítor Gonçalves (Cristian Ponde, 60'), Fabrício Isidoro, Elves Baldé (Pedro Henrique, 46'), Marco Matias e Rui Costa (Sapara, 60').

(Suplentes: Ricardo Velho, Muscat, Sapara, Lucas, Cristian Ponde, Mattheus Oliveira, Cláudio Falcão, Abner e Pedro Henrique).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Aponza (50'), Sapara (62'), Fatai (69') e Gonçalo Silva (87').

Assistência: Cerca de 950 espetadores.