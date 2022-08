Sp. Covilhã-Feirense, 0-2: fogaceiros resolveram na primeira parte

O Feirense venceu este sábado fora o Sp. Covilhã, por 2-0, na segunda jornada da Liga Sabseg, impondo o seu futebol, perante uma equipa serrana que jogou muito com o coração e sem clarividência.

O Feirense entrou bem no jogo e cedo criou perigo junto da área do Sp. Covilhã, com o Tiago Dias a cruzar, com a bola a passar por toda a área dos serranos, logo aos dois minutos.

Os leões da serra mostraram um meio campo muito macio e permissivo o que permitiu aos homens do Feirense jogar no erro do adversário, recuperar a bola e apostar no contra-ataque.

A primeira grande oportunidade de golo surgiu ao minuto 13, num remate de Tiago Dias a que Bruno Bolas correspondeu com uma grande defesa.

O Covilhã denotou sempre, ao longo da partida, imensas dificuldades em segurar a bola no seu meio campo, facto que foi aproveitado e bem pelo Feirense, através de contra-ataques rápidos.

Ao minuto 19, surge a segunda grande oportunidade do Feirense, a que, uma vez mais, o guardião serrano se impôs, com outra grande defesa.

Com o perigo a rondar a baliza de Bruno Bolas, adivinhava-se que mais minuto, menos minuto, os homens de Santa Maria da Feira iam chegar à vantagem no marcador, o que aconteceu ao minuto 34, através de mais um contra-ataque finalizado com um pontapé de bicicleta de Jardel.

Estava feito o 1-0. Os serranos esboçaram uma ténue reação ao golo, mas a equipa continuava a falhar, sobretudo, no último passe, pois a bola não chegava com perigo à baliza defendida por Igor.

Aos 41 minutos, o Feirense marca o segundo golo, através de um excelente remate de Jorge Teixeira, que concluiu da melhor maneira mais um contra-ataque.

Na segunda parte, o Sporting da Covilhã bem tentou impor mais velocidade e chegar à baliza defendida por Igor, contudo, nada saia bem aos 'leões da serra' e a primeira grande oportunidade de golo só apareceu ao minuto 83, num forte remate de Agustin Marisco, mas a bola saiu ao lado da baliza.

A vencer por duas bolas a zero, os homens de Santa Maria da Feira mostravam-se confortáveis e controlaram o jogo a seu bel prazer até ao final da partida.

Antes do início da partida, no Estádio Santos Pinto, fez-se um minuto de silêncio em memória do 'pequeno génio' Fernando Chalana.

Jogo disputado no Estádio Santos Pinto

Sporting da Covilhã - Feirense: 0-0,

Ao intervalo: 0-2

Marcadores:

0-1, Jardel, 34 minutos

0-2, Jorge Teixeira, 41'.

Equipas:

- Sp. Covilhã: Bruno Bolas, Rúben Ferreira (Agustin Marsico, 64), Casagrande (Gildo, 45), Jaime, Tiago Moreira (Diogo Rodrigues, 76), Gilberto, Seydine N'diaye, Zé Tiago, Nuno Rodrigues (Perea, 76), Kukula, Beléa (Cornélio, 64).

(Suplentes: Vítor São Bento, Diogo Rodrigues, Adams, Sena,Sérgio Quintero, Perea, CornélioAgustin Marisco,Gildo)

Treinador: Leonel Pontes

- Feirense: Igor, Washigton, Sidnay Lima, João Pinto, Bruno Onyemaechi, Manu (Oche, 89), Teles, Tavares (Fábio Espinho, 69), Tiago Dias (Lucas Santos, 69), Jardel (André Rodrigues, 89, Jorge Teixeira (João Paredes, 74).

(Suplentes: Arthur Augusto, Simão Júnior, João Paredes, Fábio Espinho, Lucas Santos, André Rodrigues, Brás, Oche)

Treinador: Rui Ferreira

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sidney Lima (62),

Assistência: cerca de 500 espectadores