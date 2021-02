Sp. Covilhã-Feirense: 0-2: Vitória dá liderança provisória

O Feirense assumiu este sábado provisoriamente a liderança da Liga SABSEG, ao vencer fora o Sp. Covilhã, por 0-2, na 22.ª jornada do campeonato, com golos de Fabrício e Marcus.

Fabrício (45+1 minutos), de penálti, pôs os visitantes na frente ao intervalo. Na segunda metade Marcus (56), o melhor marcador da equipa, dilatou a vantagem e o Feirense ultrapassou o Estoril Praia na classificação, agora com mais dois pontos, a uma semana do encontro entre as duas formações.

A partida começou muito movimentada e, na sequência de um livre de Feliz, Navachio fez a primeira defesa, mas foram os serranos a criarem mais perigo nos primeiros minutos.

Primeiro Gleison avançou no terreno e, já na área, atirou para a defesa de Brígido. Ao minuto quatro, na sequência de um canto, Bernardo Martins obrigou novamente o guardião 'fogaceiro' a mostrar serviço. Quando estavam jogados oito minutos foi Leo Cá a assustar a defensiva da formação orientada por Filó.

O encontro continuou intenso, tornou-se mais equilibrado e o Feirense também se aproximou da baliza adversária. Leo Navachio opôs-se a Marcus e, aos 28 minutos, Fabrício, assistido por Edson Farias, viu Leo Navachio negar-lhe o golo.

Em cima do intervalo, numa triangulação entre Edson, Feliz e Mica, o médio obrigou à defesa do guardião dos 'leões da serra' e, na recarga, o árbitro considerou falta o contacto entre Mica e David Santos. Na conversão da grande penalidade, Fabrício inaugurou o marcador.

No segundo tempo, Bizarro fez entrar aos 55 minutos dois jogadores para o ataque, mas antes de tocarem na bola o Feirense aumentou a contagem no minuto seguinte, num lance feliz de Marcus, que rematou, viu a bola desviar no pé de um defesa do Covilhã e entrar na baliza por cima do guarda-redes.

Os dois técnicos mexeram nas equipas, com os serranos a reforçarem o ataque e os 'fogaceiros' a robustecerem o meio-campo e a gerirem a vantagem.

Num período em que as oportunidades de golo escassearam, aos 79 minutos, Areias cruzou para o segundo poste, mas Wendel, que só tinha de encostar, rematou ao lado e perdeu a possibilidade de relançar o jogo.

O Feirense soma a quinta vitória seguida e é líder provisório, com 46 pontos, enquanto o Sporting da Covilhã mantém o 13.º lugar, com 22 pontos, embora com dois jogos em atraso.





Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sporting da Covilhã - Feirense: 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Fabrício, 45+1 minutos (penálti).

0-2, Marcus, 56.





Equipas:

Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Tiago Moreira (Inusah, 75), André Almeida, Jaime Simões, David Santos, Lamine, Jean Filipe, Bernardo Martins (João Cardoso, 75), Leo Cá (Deivison Borges, 55), Gleison (Wendel, 67), Enoh (Rui Areias, 55).

(Suplentes: Bruno Bolas, Felipe Macedo, Joel Vital, João Cardoso, Wendel, Inusah, Areias, Deivison Borges).

Treinador: José Bizarro.

Feirense: Bruno Brígido, Diga, Gui Ramos, Ícaro, Zé Ricardo, João Tavares (Washington, 70), Mica Silva (Latyr, 66), Edson Farias (Ruca, 81), Feliz (Pedro Monteiro, 65), Marcus e Fabrício (Platiny, 70).

(Suplentes: Igor Rodrigues, Pedro Monteiro, Washington, Ruca, Diogo Viana, Fábio Espinho, Platiny, Latyr e João Victor)

Treinador: Filó.

Árbitro: João Malheiro Pinto (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão Amarelo a David Santos (23), Mica Silva (27), Bernardo Martins (35), Jaime Simões (49), Lamine (64), Latyr (68), Platiny (73).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.