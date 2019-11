Sp. Covilhã-Feirense: 1-2: fogaceiros alcançam primeiro triunfo fora

O Feirense ganhou hoje por 2-1 ao Sporting da Covilhã, em jogo antecipado da 11.ª jornada da II Liga de futebol, e 'carimbou' a primeira vitória fora da época.

Adriano inaugurou o marcador para os anfitriões, aos 26 minutos, mas Fábio Espinho, ainda na primeira parte (30), e Vítor Costa, aos 82, anotaram os golos da reviravolta.

Os serranos, em quarto lugar na tabela e há três jogos sem ganhar, defrontaram um Feirense que não vencia já há cinco jogos e que se encontrava no 11.º posto da classificação.

A primeira ocasião real de perigo no jogo resultou no golo do Sporting da Covilhã. Bonani recebeu a bola de Kukula e fez um passe de rutura para Adriano Castanheira, que, à entrada da área, em zona frontal, atirou rasteiro para o fundo das redes (26).

Volvidos dois minutos, Feliz, de livre, ripostou, mas Carlos Henriques afastou a bola com a ponta dos dedos, junto ao poste, mas, aos 30 minutos, o Feirense repôs a igualdade, num lance em que Feliz assistiu na direita Fábio Espinho, que rematou cruzado para a baliza contrária.

Antes do descanso, os serranos dispuseram de três oportunidades, tendo Gilberto, de livre, atirado a rasar a barra, Kukula viu Ícaro impedir-lhe o golo e Adriano, de longe, em zona frontal, obrigou à defesa de Caio.

No reatamento, Kukula (61), servido por Daniel Martins, de livre, acertou no poste direito da baliza defendida por Caio, com o guardião do Feirense já batido.

Foi de bola parada que o Feirense consumou a reviravolta. Num livre na esquerda, Vítor Silva, em campo há 12 minutos, bateu Carlos Henriques, que ainda tocou na bola, mas acabou por a deixar escapar para dentro da baliza.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sporting da Covilhã - Feirense: 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Adriano Castanheira, 26 minutos.

1-1, Fábio Espinho, 30.

1-2, Vítor Silva, 82

- Sporting da Covilhã: Carlos Henriques, Jaime, Brendon, Zarabi, Daniel Martins, Gilberto, Guilherme Rodrigues (Deivison, 76), Rodrigo António (Santiago da Silva, 56), Adriano Castanheira, Bonani (Mica Silva, 72) e Kukula.

(Suplentes: Igor Araújo, Deivison, Santiago da Silva, Joel Vital, Daffé, Mica Silva e Jen Batista).

Treinador: Ricardo Soares.

- Feirense: Caio, Edson Farias, Ricardo, Ícaro, Zé Ricardo, Ramires, Feliz, Christian, João Vítor (Nsor, 55), Elves (Fati, 43) e Fábio Espinho (Vítor Silva, 70).

(Suplentes: Benjamin, Diga, Fati, Vítor Silva, Nsor, Gui Ramos e Camará).

Treinador: Filó.

Árbitro: António Nobre (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gilberto (55), Feliz (58) e Zarabi (86).

Assistência: Cerca de 300 pessoas.