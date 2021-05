Sp. Covilhã-Leixões, 0-0: equipas continuam sem ganhar

O Sp. Covilhã e Leixões não foram além de um nulo em duelo da 31.ª jornada da 2.ª Liga, resultado que aumenta para sete jogos a série dos serranos sem vencer, enquanto que a turma de Matosinhos somou a segunda partida sem ganhar.



O empate permite ao emblema nortenho ultrapassar o Cova da Piedade e ascender ao 10.º lugar da classificação, enquanto os 'leões da serra' se mantêm no 12.º posto, com 33 pontos, seis acima da zona de despromoção.

O Leixões, mais tranquilo na tabela, e os serranos, ao início da partida um lugar abaixo na classificação, mas mais perto da zona de descida, protagonizaram uma primeira metade equilibrada, sem grande intensidade e com poucas ocasiões de golo.

A formação de Matosinhos entrou mais confiante, mas foi o 'leão da serra' Areias a cabecear ao lado no segundo minuto de jogo.

Sem ninguém a conseguir superiorizar-se em campo, faltou acerto na finalização às poucas situações de perigo. Tiago Moreira cruzou para Enoh ao segundo poste, mas Pedro Pinto aliviou o remate do camaronês.

Aos 38 minutos, Enoh entrou na área, tirou Lucas do caminho e rematou para a defesa apertada de Tiago Silva. Em cima do intervalo foi a equipa orientada por José Mota que podia ter inaugurado o marcador, quando Bruno Monteiro cruzou atrasado e Kiki, na área, rematou com a bola a sair rente ao poste.

No reatamento, Kiki tentou surpreender o guardião serrano, mas foi o Sporting da Covilhã a mostrar-se mais inconformado com o nulo, mais atrevido, mais agressivo no ataque e a conseguir criar mais desequilíbrios, mas a faltar pontaria.

Ao minuto 66, Areias cabeceou para o fundo das redes, mas o juiz da partida assinalou falta atacante de Filipe Cardoso sobre Tiago Silva.

Aos 72 minutos, em resposta a um livre de Joel, Jean Felipe rematou para uma defesa difícil do guardião leixonense e, no minuto seguinte, Rui Areias recebeu a bola de Gilberto e atirou à baliza, mas o cabeceamento passou por cima da barra.

Apesar do encontro combativo, a três jornadas do final do campeonato, ninguém conseguiu fazer mexer o marcador.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sp. Covilhã - Leixões: 0-0.

Equipas:

- Sp. Covilhã: Léo Navacchio, Tiago Moreira, André Almeida, Jaime Simões, Joel Vital, Filipe Cardoso, Jorge Vilela (João Cardoso, 58), Gilberto (Lamine, 84), Jean Felipe, Enoh (Deivison, 75), Rui Areias (Leo Cá, 75).

Suplentes: Igor Araújo, Felipe Macedo, David Santos, Hanan, João Cardoso, Lamine, Bernardo Martins, Leo Cá, Deivison Borges.

Treinador: José Bizarro.

- Leixões: Tiago Silva, Lucas Lopes, Pedro Pinto, Brendon, Seck, Bruno Monteiro, Christophe Nduwarugira (Morim, 90+2), Avto (Belkheir, 81), Kiki (Joca, 68), Rodrigo (Vando, 69) e Nenê (Sapara, 81).

Suplentes: Stefanovic, Diogo Gomes, Sapara, Edu Machado, Joca Samuel, Vando, Morim, Ousmane e Belkheir.

Treinador: José Mota.

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Nada a registar.

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.