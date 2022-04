Sp. Covilhã-Leixões, 1-1: Empate deixa serranos à mercê de Varzim e Trofense

O Sporting da Covilhã empatou este domingo (1-1) com o Leixões, na 31.ª jornada da Liga Sabseg, e pode voltar a cair para a zona de despromoção, dependendo do resultado da partida entre Trofense e Varzim.



Os serranos marcaram ainda na primeira parte, por Rui Gomes (37 minutos), mas João Oliveira (50), acabado de entrar, anulou a desvantagem.

O Sporting da Covilhã entrou em campo com apenas um ponto acima da zona de descida e a precisar vencer para continuar a depender de si para não baixar na tabela classificativa, mas foi a formação orientada por José Mota quem criou a primeira ocasião de golo, travada por uma defesa vistosa de Léo.

Logo aos três minutos, Wender cruzou atrasado para a entrada da área e Zag viu o guardião serrano negar-lhe o golo.

O emblema de Matosinhos entrou melhor na partida, mais pressionante, a circular bem a bola e seguro, mas foi recuando no terreno e os serranos foram-se aproximando com maior facilidade da baliza adversária, através de muitos cruzamentos e bolas paradas.

Rui Gomes atirou aos cinco minutos às malhas laterais, Dini, numa jogada de insistência, rematou ao lado, Jean Felipe tentou a sorte em zona frontal e Kukula, de cabeça, falhou o alvo, mas Rui Gomes inaugurou o marcador, aos 37 minutos. Tiago Moreira cruzou, Kukula não conseguiu cabecear e Rui Gomes apareceu ao segundo poste a rematar certeiro para o fundo das redes.

Ao intervalo, João Oliveira entrou para o lugar de Coronas e, aos 50 minutos, repôs a igualdade. Kiki serviu o atacante, que veio de trás, foi mais lesto do que os defesas do Covilhã e bateu Léo Navacchio. Kukula respondeu, mas Beaunardeu resolveu e, aos 65 minutos, os serranos reclamaram grande penalidade sobre Rui Gomes, o mais inconformado jogador do Covilhã, mas o árbitro mandou seguir.

O Leixões reagiu por Zag, que, aos 73 minutos, obrigou Léo a desviar por cima da barra, enquanto o serrano Rui Gomes voltou a criar perigo, mas o remate cruzado saiu rente ao poste. Pouco depois, foi Helitão a falhar o alvo.

Já nos descontos, a passe de Kukula, Samu, encostado ao segundo poste, só tinha de encostar para dar a vitória à equipa de Leonel Pontes, mas desperdiçou uma ocasião flagrante.

A falta de eficácia deixa o Sporting da Covilhã com 30 pontos, mais um do que o Varzim e mais dois do que o Trofense, que se defrontam na segunda-feira, enquanto o Académico de Viseu venceu o Benfica B e fugiu aos lugares perigosos. O empate mantém o Leixões no oitavo lugar, com 45 pontos.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sporting da Covilhã-Leixões, 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Rui Gomes, 37 minutos.

1-1, João Oliveira, 50.

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Tiago Moreira (Camilo, 64), André Almeida, Helitão, Lucas Barros (Fabrice Tamba, 86), Tembeng, Gilberto, Jean Felipe (Arnold, 86), Rui Gomes, Felipe Dini (Samu, 64) e Kukula.

(Suplentes: Igor Araújo, Jaime Simões, Jorge Vilela, Arnold, Fabrice Tamba, Sena, Samu, Camilo e Diogo Almeida).

Treinador: Leonel Pontes.

- Leixões: Beunardeu, João Meira, Léo Bolgado, Ricardo Teixeira, Fabinho (Bem Hassan, 85) Zag, Coronas (João Oliveira, 50), Seck, Kiki (João Amorim, 75), Morim (Thalis, 75) e Wendel (Luan Matins, 90+02).

(Suplentes: Tiago Mota, Erivaldo, Ribeiro, Bem Hassan, Nduwarigira, Oliveira, Luan Martins, João Amorim, Thalis).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fabinho (44), Kiki (59), Samu (67), Kukula (81), João Amorim (82), Tembeng (90+1) e Zag (90+4).

Assistência: 1.392 espetadores.