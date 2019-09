Sp. Covilhã-Leixões, 2-3: Equipa de Matosinhos impõe primeira derrota ao líder

O Sporting da Covilhã sofreu este domingo a primeira derrota na 2.ª Liga, à quinta jornada, ao perder em casa com o Leixões por 3-2, sendo igualado na liderança pelo Farense.Os cinco golos foram marcados na segunda metade e João Graça fixou o resultado final, aos 90+2 minutos, quando os 'leões da serra' estavam a jogar em inferioridade numérica.Os serranos, que somavam por vitórias os quatro jogos disputados, e o emblema de Matosinhos, na segunda metade da tabela, apenas com uma vitória, entraram em campo cautelosos e ambos preferiram não correr riscos.A formação orientada por Carlos Pinto entrou melhor, mas as ocasiões de golo na primeira parte foram protagonizadas pelos 'leões da serra'.Ao minuto 25, Adriano Castanheira obrigou Stefanovic a intervir e, na recarga, Kukula, com a baliza à mercê, foi perdulário, e, aos 31, em resposta a um canto batido por Gilberto, Kukula cabeceou por cima.Já perto do descanso, um remate de fora da área de Mica Silva desviou em Vítor Bruno e a bola passou rente ao poste. No primeiro minuto dos descontos Adriano Castanheira obrigou Stefanovic a uma defesa apertada.O reatamento começou com o Leixões a inaugurar o marcador, por André Claro (47 minutos), acabado de entrar em campo e depois de um ressalto feliz.O golo tornou o jogo aberto, mais dinâmico e o Sporting da Covilhã chegou à igualdade por Deivison (60 minutos), assistido por Bonani, mas o emblema de Matosinhos voltou a ganhar vantagem aos 67, num lance com muita gente na área, onde João Pedro, Brendon e Bura saltaram e a bola entrou, com o central a festejar.Os locais voltaram a reagir e Adriano Castanheira, que no início da partida recebeu o troféu de melhor jogador de agosto da II Liga, rematou de primeira de fora da área, em arco, e repôs a igualdade, aos 73 minutos.Os serranos ficaram reduzidos a 10 jogadores depois da expulsão de Deivison, por acumulação de cartões amarelos, aos 86 minutos, e, já nos descontos, aos 90+2, João Graça, outro jogador saído do banco, selou o triunfo do 'onze' de Matosinhos.No minuto seguinte, os 'leões da serra' reclamaram grande penalidade sobre Kukula, mas o árbitro João Pinto nada assinalou.Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:0-1, André Claro, 47 minutos.1-1, Deivison, 60.1-2, Burra, 67.2-2, Adriano, 73.2-3, João Graça, 90+2.- Sporting da Covilhã: Carlos Henrique, Tiago Moreira, Brendon, Zarabi, Soares (Joel Vital, 78), Gilberto, Mica Silva, Adriano, Jean Batista (Deivison, 56), Bonani (Leandro Pimenta, 90) e Kukula.(Suplentes: Igor Araújo, Deivison, Leandro Pimenta, Santiago da Silva, Joel Vital, Jaime Simões e Daffé).Treinador: Filó.- Leixões: Stefanovic, Rui Silva, Bura, João Pedro, Vítor Bruno (Junior Sena, 71), Amine, Luís Silva, Poloni, Braga, Rodrigues (André Claro, 46) e Harramiz.(Suplentes: Fábio Matos, Pana, Junior Sena, Pedro Pinto, André Claro, Graça e Yoshi).Treinador: Carlos Pinto.Árbitro: João Malheiro Pinto (AF Lisboa).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Harramiz (18), Adriano (54), Deividson (58 e 86), Rui Silva (64), Zarabi (65), Kukula (82) e João Graça (90+5). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Deivison (86).Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.