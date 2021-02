Sp. Covilhã-Mafra, 2-2: Equipas prolongam ciclo de jogos sem vencer

O Sp. Covilhã e o Mafra empataram esta quinta-feira (2-2), em jogo em atraso da 13.ª jornada da 2.ª Liga, e prolongaram a sequência de jogos sem vencer.

Numa partida com três golos em lances de bola parada, Rodrigo Martins inaugurou o marcador (8 minutos) e Filipe Cardoso igualou (41). No segundo tempo, Andrezinho (76) voltou a pôr os visitantes na frente, mas André Almeida repôs a igualdade já após o tempo regulamentar.

O Mafra entrou a dominar o encontro, que tinha sido inicialmente adiado para janeiro e depois mais duas vezes, devido ao nevoeiro, mantendo esse domínio durante toda a primeira metade.

Tanto o Mafra como o Sporting da Covilhã venceram pela última vez a 7 de novembro e, enquanto a formação de Filipe Cândido está há 12 jogos sem ganhar, a equipa orientada por Bizarro não vence há 10.

Aos oito minutos, surgiu o primeiro golo no encontro, através de um cabeceamento de Rodrigo Martin ao segundo poste, na sequência de um canto batido por Bruno e desviado por João Cunha.

Os serranos empataram na primeira vez em que chegaram à baliza adversária. Um lance entre Gilberto, Areias e João Cardoso resultou em canto. Na cobrança, Gleison cruzou para a área e Filipe Cardoso, de cabeça, atirou para o fundo das redes, aos 41 minutos.

No reatamento, o Covilhã, com o ataque reforçado, mostrou-se mais agressivo e rematador. Enoh, Filipe Cardoso e Gilberto aproximaram-se com perigo da baliza adversária. Leo Cá, numa jogada individual, atirou junto ao poste e a iniciativa de Areias parou nas mãos de Carlos Henriques.

Na resposta, João Graça e Rodrigo Martins não conseguiram acertar na baliza, mas Andrezinho saltou do banco para voltar a pôr o Mafra em vantagem, com um remate forte em zona frontal, aos 76 minutos.

Na fase final, Ao minuto 83, no seguimento de um livre, o serrano Jaime Simões acertou no poste e pouco depois foi Deivison a rematar por cima da barra. Já nos descontos, André Almeida saltou para a igualdade, em resposta a um canto de Gleison.

O resultado permite ao Mafra subir um lugar na tabela, para o sétimo posto, enquanto o Covilhã ascende duas posições, para o 14.º lugar, mas com dois jogos em atraso.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sporting da Covilhã-Mafra: 2-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Rodrigo Martins, 8 minutos.

1-1, Filipe Cardoso, 41.

1-2, Andrezinho, 76.

2-2, André Almeida, 90+1.

Equipas:

Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Jean Felipe, André Almeida, Jaime Simões, David Santos, Gilberto, Filipe Cardoso, João Cardoso (Lewis Enoh, 46), Gleison, Leo Cá (Tiago Moreira, 78) e Rui Areias (Deivison Borges, 72).

(Suplentes: Bruno Bolas, Felipe Macedo, Joel Vital, Tiago Moreira, Lamine, Lewis Enoh, Inusah e Deivison Borges).

Treinador: José Bizarro.

Mafra: Carlos Henriques, Nuno Campos (Tomás Domingos, 64), João Cunha, João Miguel, Bruno Silva, Kaká (Carlos Daniel, 45), Cuca, João Graça (Andrezinho, 64), Rodrigo Martins (Moura, 86), Okitokandjo (Wenderson, 86) e Camará.

(Suplentes: Filipe Neves, Fidelis, Andrezinho, Gui Ferreira, Lee, Carlos Daniel, Tomás Domingos, Wenderson e Moura).

Treinador: Filipe Cândido

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jaime Simões (22), Nuno Campos (28), Gleison (90+2), Camará (90+3) e Deivison (90+3).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.