Sp. Covilhã-Mafra novamente reagendado devido a condições climatéricas impróprias

O Sporting de Covilhã-Mafra, encontro relativo à 13.ª jornada da Liga Sabseg, voltou esta sexta-feira a ser adiado devido a condições climatéricas impróprias. Em comunicado oficial emitido durante a manhã de hoje, a Liga Portugal anunciou que o encontro foi reagendado para a próxima quinta-feira (11h00), dia 18 de fevereiro.





Recorde-se que esta é a terceira vez que a partida entre as duas formações é adiada devido às condições climatéricas. A partida, em atraso desde 28 de dezembro, estava marcada para as 11h00 de quinta-feira, mas a reduzida visibilidade no relvado obrigou a Liga de clubes a adiar o jogo cinco horas, para as 16h00, hora a que continuavam a não estar reunidas as condições para a realização do encontro.A persistência de nevoeiro cerrado no Estádio Santos Pinto, casa do Sporting da Covilhã, na zona alta da cidade, levou os dois clubes a concordarem com um novo adiamento do encontro, para as 11h00 de hoje, só que a situação atmosférica permaneceu inalterada e o jogo não começou.Os jogadores estiveram em campo, em exercícios de aquecimento, mas a densidade do nevoeiro levou os responsáveis a tomar a decisão de adiar pela terceira vez o encontro pelo mesmo motivo."O SC Covilhã – CD Mafra, da 13.ª jornada da Liga Portugal SABSEG, será disputado pelas 11H00 de quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 e terá transmissão através de streaming no Match Player da Sport TV.As condições climatéricas continuam a não permitir a realização do jogo, nomeadamente o forte nevoeiro que se faz sentir no Estádio José Santos Pinto, o que obrigou a novo reagendamento do encontro", pode ler-se.