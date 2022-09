Sp. Covilha-Nacional,1-2: madeirenses abandonam último lugar da Liga Sabseg

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nacional deixou este domingo o último lugar da Liga Sabseg, ao vencer por 2-1 no reduto do Sp. Covilhã, na quinta jornada do campeonato, depois chegar ao intervalo em desvantagem.Gildo inaugurou o marcador, aos dois minutos, mas, após o descanso, Clayton, aos 56, e Witi, já aos 88, deram a volta ao resultado e os madeirenses quebraram uma série de três derrotas consecutivas, enquanto os serranos somam cinco jogos sem ganhar e ainda não venceram em casa.

Os leões da serra marcaram o golo madrugador logo no segundo minuto de jogo, num lance em que o moçambicano Gildo, assistido por Marsico, recebeu a bola à entrada da área e, em zona frontal, atirou rasteiro e colocado para a baliza.

Após o golo, o Nacional soube reagir, empurrou o Covilhã no terreno, mostrou maior facilidade em construir jogo, em criar desequilíbrios e em aproximar-se da área adversária, mas sem conseguir traduzir essa superioridade em ocasiões de golo.

Gustavo, Marisco e Zé Manuel ameaçaram a baliza dos locais, que, responderam num livre de Gilberto, que rematou em jeito por cima da barra, e, duas vezes, por Zé Tiago.

No reatamento, o Sp. Covilhã foi a primeira formação a criar perigo, por Gildo, mas Macedo respondeu e, aos 56 minutos, os insulares chegaram à igualdade.

Na sequência de um livre, Bruno Bolas fez uma defesa incompleta numa primeira investida e Clayton, na insistência, bateu o guardião serrano, com um remate rasteiro.

Aos 69 minutos, Dudu podia operar a reviravolta, mas, sozinho em zona frontal, foi perdulário.

Num jogo intenso, o Covilhã foi ganhando fulgor, sem conseguir concretizar e, quando os madeirenses pareciam mostrar maior desgaste, selaram a reviravolta, num contra-ataque conduzido por Esteves e finalizado por Witi, depois de tirar Adams do caminho.

O resultado permite ao Nacional subir à condição sete lugares na classificação, para o 11º lugar, enquanto o Covilhã, ultrapassado pelos madeirenses, caiu do 12º para o 15º lugar, com cinco pontos, menos um do que o adversário.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sp. Covilhã - Nacional, 1-2.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Gildo, 2 minutos.

1-1, Clayton, 56.

1-2, Witi, 88.

Equipas:

- Sp. Covilhã: Bruno Bolas, Tiago Moreira (Diogo Cornélio, 45+1), Adams, Jaime, Jorginho, Seydine N'diaye, Gilberto, Zé Tiago, Nuno Rodrigues (Tamba, 60), Gildo (Kukula, 84) e Agustín Marsico (Aponza, 60).

(Suplentes: Vítor São Bento, Casagrande, Sérgio Quintero, Perea, Cornélio, Dudu, Aponza, Fabrice Tamba e Kukula).

Treinador: Leonel Pontes.

- Nacional: Daniel, Gustavo Silva (Paulo Vítor, 90+2), Clayton, Rafael Vieira, José Gomes, Sérgio Marakis (Carlos Daniel, 77), Macedo, Danilovic, Witi, Zé Manuel (Luís Esteves, 70) e Dudu (Calero, 70).

(Suplentes: Encarnação, Paulo Vítor, Bruno Gomes, Luís Esteves, Wallisson Bahia, Jota, Calero, Carlos Daniel e André Sousa).

Treinador: Filipe Cândido.



Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gustavo Silva (74).

Assistência: Cerca de 350 espetadores.