Sp. Covilhã-Oliveirense, 2-1: Aponzá deixa 'leões da serra' na luta pela manutenção

O lanterna-vermelha Sp. Covilhã venceu este sábado a Oliveirense por 2-1, com dois golos de Aponzá, na 31.ª jornada da Liga Sabseg, e ganhou ânimo na luta pela manutenção.

O golo marcado aos 89 minutos dá um novo fôlego aos serranos na luta pela permanência, tendo agora os mesmos 27 pontos do Trofense e menos dois que o Nacional, as duas formações com menos um jogo, numa jornada em que a BSAD ganhou e somou 30 pontos.

Os 'leões da serra', com Igor Araújo a titular na baliza, sete anos depois da última vez, embora com menos posse de bola, entraram na partida com mais critério, mais perigosos no último terço e mais rematadores.

Nuno Rodrigues, por três vezes, tentou a sorte e, aos 11 minutos, Ricardo Ribeiro socou para a recarga de Lucho Vega, que atirou para fora.

Mais atrevidos, os serranos chegaram ao golo aos 13 minutos, por Aponzá, que cabeceou em queda ao segundo poste, assistido por Diogo Rodrigues.

Aos 20 minutos a Oliveirense repôs a igualdade, numa recarga de Duarte, de fora da área, a aproveitar o alívio de Lucão à investida de Kazu.

Pouco depois Fatai cruzou a toda a largura, mas, à boca da baliza, Kazu impediu Nuno Rodrigues de encostar e a resposta foi dada por Kazu, impedido por Jaime de rematar.

Ao minuto 26, a formação da Covilhã criou nova ocasião flagrante, só que, servido por Shinga, Aponzá, com Nuno Rodrigues por perto, retardou o remate e permitiu o corte.

Com o encontro mais equilibrado, foram os serranos que voltaram a ter oportunidade soberana, num livre estudado, em que Diogo Rodrigues cruzou e Aponzá cabeceou à barra.

No segundo tempo Kazu foi o primeiro a assustar e, na resposta, Jorginho obrigou ao corte de Raniel e, pouco depois, Lucho cabeceou torto.

Os dois treinadores mexeram na equipa e, já depois de Alex ter alterado o esquema tático, foi a Oliveirense a criar perigo duas vezes, por Jonata Bastos.

Em cima do cair do pano Aponzá, em zona frontal, foi perdulário, mas, aos 89 minutos, Zimbabwé tocou, Traquina deu de calcanhar e Aponzá atirou para o fundo das redes e garantiu três pontos que dão esperança aos serranos, num lance que originou a expulsão do treinador da Oliveirense, por protestos.

Com a segunda derrota consecutiva, a Oliveirense mantém provisoriamente o 11.º lugar na classificação, com 37 pontos.

Jogo realizado no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.

Sporting da Covilhã-Oliveirense: 2-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Aponzá, 13 minutos.

1-1, Duarte, 20 minutos.

2-1, Aponzá, 89 minutos.

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Igor Araújo, Ângelo Meneses, Jaime (Kukula, 75), Lucão, Diogo Rodrigues (Traquina, 65), Zimbabwé, Lucho Vega, Shinga (Jorginho, 65), Nuno Rodrigues (Gilberto, 60), Fatai e Aponzá.

(Suplentes: Vítor São Bento, Casagrande, Kukula, Gilberto, Zé Tiago, Jorginho, Felipe Dini, Gildo e Traquina).

Treinador: Alex Costa.

- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga, Volnei, Raniel, Kazu, Serginho (Nuno Valente, 65), Ibrahima, Jaiminho (Zé Pedro, 82), Duarte (Zé Leite, 65), Serginho Andrade e Michel (Jonata Bastos, 65).

(Suplentes: Nuno Silva, Pimenta, Graça, Kazu, Pedro Marques, Zé Leite, Nuno Valente, Zé Pedro e Jonata Bastos).

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: António Nobre (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Serginho (22), Shinga (56), Lucho Veja (76), Jorginho (86), Zé Pedro (87) e Volnei (90).

Assistência: Cerca de 800 espectadores.