Sp. Covilhã-Penafiel, 0-0: nulo no arranque da 6.ª jornada da Liga Sabseg

O Sp. Covilhã e o Penafiel empataram esta sexta-feira sem golos, na sexta jornada da Liga Sabseg, numa partida em que o serrano Ahmed Isaiah acertou na barra já no tempo extra.

As duas equipas, separadas por três lugares e apenas um ponto na tabela classificativa, protagonizaram uma primeira parte com pouca intensidade e em que as ocasiões para marcar escassearam.

Com quatro alterações na formação inicial e há três jogos sem ganhar, o Sporting da Covilhã apresentou-se com o bloco baixo, dificuldade em construir jogo e em ligar setores, face aos durienses mais pressionantes, com maior iniciativa e que chegaram ao intervalo com duas oportunidades para inaugurar o marcador.

Logo aos cinco minutos, Roberto, em resposta a um cruzamento de Caiado, cabeceou por cima da baliza, com Simãozinho também a tentar a sorte, já com o ângulo reduzido, e a falhar o alvo.

Aos 36 minutos, Navacchio não agarrou à primeira o remate de longe de Rui Pedro e, na recarga, o guardião serrano defendeu com o pé a insistência de Roberto.

No segundo tempo, ambos os treinadores mexeram nas suas equipas e a partida passou a ser equilibrada, jogada com maior dinamismo e com as duas formações a chegarem com maior facilidade junto da área adversária.

De canto, o serrano Ricardo Vaz obrigou Caio Secco a defender com os punhos e, na resposta, Feliz obrigou Navacchio a desviar rente ao poste, para, aos 64 minutos, os penafidelenses voltarem a obrigar à intervenção do guarda-redes dos leões da serra, numa investida de Edson Farias.

Aos 70 minutos, Jô aproveitou uma perda de bola para tentar surpreender o guardião visitante, que defendeu. Quando estavam jogados 76', de livre, Jean Felipe, defesa do Covilhã, obrigou a nova defesa de Caio Secco.

Na outra baliza, na sequência de um canto, Caiado viu Navacchio desviar o remate para canto.

A oportunidade mais flagrante pertenceu ao Sporting da Covilhã, já nos descontos, quando Ahmed Isaiah, de livre, acertou na barra e não conseguiu desfazer o nulo.

Com o empate, a equipa orientada por Pedro Ribeiro ascende provisoriamente ao quarto lugar e averba o primeiro empate, enquanto os leões da serra, comandados por Wender, sobem ao sexto posto e somam o quarto jogo sem vencer.





Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.

Sp. Covilhã - Penafiel: 0-0.

Equipas:

- Sp. Covilhã: Léo Navachio, Jean Felipe, Helitão, André Almeida, Lucas Barros (David Santos, 78), Ryan Teague, Jorge Vilela, Diego Medeiros (Ahmed Isaiah, 46), Ricardo Vaz (Jô, 57), Devid Silva (Arnold, 57) e Diogo Almeida.

(Suplentes: Bruno Bolas, Tiago Moreira, Joel Vital, David Santos, Thiago Moraes, Frank Angong, Ahmed Isaiah, Arnold e Jô).

Treinador: Wender Said.

- Penafiel: Caio Secco, Capela, Lucas Tagliapietra, Silvério, Edson Farias, João Amorim, David Caiado (Pedro Prazeres, 86), Simãozinho (Ruca, 46), Feliz Vaz (Robinho, 67), Roberto (Ronaldo, 67) e Rui Pedro (Édi Semedo, 86).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Vitinha, Leandro Teixeira, Ruca, Gonçalo Loureiro, Robinho, Édi Semedo, Pedro Prazeres e Ronaldo Tavares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Simãozinho (40), Edson Farias (75), Édi Semedo (89), Capela (90+1) e Ahmed Isaiah (90+5).

Assistência: 275 espectadores.