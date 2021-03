Sp. Covilhã-Penafiel, 0-2: Eficácia vale regresso às vitórias

O Penafiel regressou esta quinta-feira às vitórias frente ao Sporting da Covilhã, vencendo 2-0 um jogo em atraso da 18.ª jornada da Liga Sabseg, com golos de Ronaldo Tavares e Paulo Henrique.

Numa primeira metade dividida, as ocasiões de golo escassearam, mas os 'rubro-negros' foram eficazes e chegaram ao intervalo a vencer, golo de Ronaldo Tavares, aos 45+1, tendo Psulo Henrique, aos 63, ampliado.

O Penafiel entrou melhor na partida e, aos 14 minutos, servido por Robinho, Gustavo Henrique aproveitou a abertura e, dentro da área, rematou ao poste.

Os serranos só à passagem da meia hora se aproximaram com perigo da baliza duriense. Enoh, isolado, teve o golo nos pés, mas permitiu ao guardião Emanuel Novo antecipar-se e impedir o remate.

Os 'leões da serra' cresceram no encontro e voltaram a estar perto de inaugurar o marcador, só que Lamine, solto de marcação e à entrada da pequena área, desperdiçou e atirou por cima, aos 37 minutos.

Os serranos não marcaram e acabaram por sofrer quando estavam por cima no jogo. Já nos descontos, Ronaldo Tavares recebeu a bola na esquerda, aproveitou a hesitação de Leo Navacchio e atirou cruzado para o fundo das redes.

No reatamento, o treinador Bizarro substituiu na frente de ataque o desinspirado Enoh por Rui Areias e foi o atacante a protagonizar duas ocasiões para repor a igualdade, mas, ao minuto 47, cabeceou de costas a rasar o poste e, aos 59 minutos, novamente de cabeça, a bola voltou a passar a poucos centímetros da baliza duriense.

Na segunda vez em que se aproximou da área adversária, o Penafiel, objetivo, aumentou a contagem. Na sequência de um livre, batido por Bruno César, Paulo Henrique, aos 63 minutos, rematou de cabeça, a bola acertou na barra e passou a linha de golo.

O Covilhã aumentou a pressão, instalou-se no meio-campo adversário e ensaiou alguns remates, mas faltou definição para alterar o resultado.

Com a vitória, o Penafiel sobe três lugares na tabela classificativa, ao sétimo posto, com 32 pontos e ainda com um jogo em atraso, enquanto o Sporting da Covilhã mantém a 12.ª posição, com 26 pontos.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sporting da Covilhã - Penafiel: 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Ronaldo Tavares, 45+1 minutos.

0-2, Paulo Henrique, 63.

Equipas:

Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Tiago Moreira, Felipe Macedo, Jaime Simões, David Santos, Lamine, Filipe Cardoso (Wendel, 67), Gilberto, Leo Cá, (Jean Felipe, 55), Gleison (João Cardoso, 67, Inusah, 73) e Enoh (Rui Areias, 46).

(Suplentes: Bruno Bolas, Joel Vital, João Cardoso, Hanan, Wendel, Inusah e Areias).

Treinador: José Bizarro.

Penafiel: Emanuel Novo, Capela, Denis, Ricardo Machado (Simão, 48), Gustavo Henrique, João Amorim, Bruno César (Franco, 69), Paulo Henrique, Robinho (David Caiado, 90+01), Rui Pedro (Pedro Soares, 90+01) e Ronaldo Tavares (Wagner, 69).

(Suplentes: Filipe, Vitinha, David Santos, Wagner, Júnior Franco, Simão, David Caiado, Pedro Prazeres e Pedro Soares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Enoh (18) e Robinho (54).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.