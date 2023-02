Sp. Covilhã-Tondela, 1-0: Serranos alcançam primeira vitória em casa na Liga Sabseg

O Sporting da Covilhã venceu este sábado pela primeira vez em casa esta temporada, ao bater o Tondela, por 1-0, na 20.ª jornada da Liga Sabseg, com um golo marcado por Gilberto, de penálti.



Enquanto os leões da serra, últimos classificados, com 14 pontos, somam pela primeira vez duas vitórias consecutivas, o Tondela aumenta para 11 o número de jogos sem ganhar e cai para o nono posto da classificação, com 26. Vindo da segunda vitória no campeonato, depois de seis meses sem conseguir somar três pontos, os serranos contaram com muito apoio nas bancadas para se aproximarem dos lugares acima na tabela, mas os tondelenses entraram na partida mais determinados, tiveram mais posse de bola e criaram as melhores ocasiões para marcar, sem o conseguirem concretizar até ao intervalo.

Aos dez minutos, Pedro Augusto, de fora da área, atirou forte ao lado da baliza dos 'leões da serra' e, aos 17, foi Ruben Fonseca, numa recuperação de bola junto à linha, a criar perigo e a obrigar à intervenção de Bruno Bolas. Numa primeira metade combativa, disputada e com incursões de ambas as equipas no meio-campo adversário, Shinga, Gilberto e Lucão também tentaram a sorte, sem acertarem no alvo.

A segunda parte foi equilibrada, movimentada, com o Tondela a ter uma posse consentida e os serranos à espera de uma oportunidade, que acabou por chegar de grande penalidade aos 55 minutos, convertida pelo capitão Gilberto, a castigar o derrube de Aponza por Manuel Hernando dentro da área, depois de um cruzamento de Fatai.

Melhor na partida, o Covilhã teve ocasião soberana para aumentar a contagem aos 88 minutos, quando Kukula se isolou, mas o atacante optou por não rematar, mas fintar, e acabou admoestado por simular uma falta e o marcador já não se alterou.

Jogo realizado no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.

Sporting da Covilhã -- Tondela: 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Gilberto, 55 minutos (grande penalidade).

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Jaime Simões, Ângelo Meneses, Lucão, Diogo Rodrigues, Zimbabwe, Gilberto (Diogo Cornélio, 90+04), Lucho Vega (Zé Tiago, 82), Shinga, Fatai e Aponza (Kukula, 82).

(Suplentes: Igor Araújo, Adams, Sena, Zé Tiago, Diogo Cornélio, Gildo, Nuno Rodrigues,Traquina e Kukula).

Treinador: Alex Costa.

- Tondela: Niasse, Manuel Hernando (Tiago, 65), Marcelo Alves, Ricardo Alves, Jota (Daniel dos Anjos, 65), Bebeto, Khacef, Pedro Augusto, Rafael Barbosa (Cuba, 80), Ruben Fonseca e Strkalj (Fajardo, 89).

(Suplentes: Tear, Joel Sousa, Alcobia, Daniel dos Anjos, Dário Miranda, Cuba, Tiago, Fajardo e Betel Munhungo).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Jota (13), Lucho Vega (18), Khacef (22), Manuel Hernando (54), Ricardo Alves (54), Aponza (78), Kukula (88).

Assistência: Cerca de 750 espetadores.