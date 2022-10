Sp. Covilhã-Torreense: Fuga aos últimos lugares

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em plena Serra da Estrela vai disputar-se um verdadeiro duelo de aflitos. Sp. Covilhã e Torreense procuram fugir aos últimos lugares da classificação e só a vitória satisfaz as vontades."A equipa atravessa um mau momento, mas acredito que os jogadores vão dar a volta. É preciso não errar, ser mais concentrado, jogar bem e apresentar qualidade. Vamos defrontar um adversário difícil, e que, tal como nós, também precisa de pontos, mas só queremos vencer", garantiu o treinador dos serranos, Alex Costa.Do lado do emblema do Oeste, Pedro Moreira considera que será "um jogo muito difícil", mas mostra convicção: "Confio que vamos dar uma resposta capaz. Precisamos de superação pelos resultados e pela classificação em que estamos para sermos mais competitivos. Ao fazer isso temos algumas vantagens perante o jogo."