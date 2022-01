Sp. Covilhã-Vilafranquense, 1-1: empate leões da serra da zona de despromoção

O Sporting da Covilhã e o Vilafranquense empataram este domingo 1-1, com golos marcados por Belkheir e Helitão, em jogo da 20.ª jornada da 2.ª Liga.Belkheir, logo no primeiro minuto da partida, e Helitão, aos 29 minutos, foram os autores dos golos do encontro, que, apesar de várias oportunidades, não teve golos na segunda metade.A equipa orientada por Filipe Gouveia, vinda de uma vitória, entrou na partida praticamente a ganhar, com o golo marcado no primeiro minuto por Belkheir, jogador que marcou no terceiro jogo consecutivo e igualou Nené na lista de melhor marcador dos ribatejanos.Os leões da serra foram reagindo e conseguindo aproximar-se da baliza adversária de bola parada. Vilela, na sequência de um canto, ameaçou, sem sucesso, depois foi Jô a errar a pontaria, mas, aos 29 minutos, o Sporting da Covilhã chegou mesmo à igualdade.De livre no corredor esquerdo, Lucas Barros cruzou para a área e o possante central Helitão marcou de cabeça.Léo Bahia também tentou a sorte, mas foi o emblema treinado por Leonel Pontes, vindo de dois empates, a criar real perigo, num remate de longe de Tenbeng, que obrigou a defesa apertada de Facchini.No reatamento, Gouveia mexeu na equipa, mas foi o Sporting da Covilhã a crescer no jogo, a ser mais ofensivo e a criar oportunidades para chegar à vantagem.Primeiro Samu atirou a rasar o poste, depois Jô, aos 54 e 56 minutos, obrigou à intervenção do guardião ribatejano. Dois minutos depois, Facchini defendeu para canto a investida de Lucas Barros.Na outra área, só aos 71 minutos um remate forte de Ceitil, de fora da área, assustou, mas Navacchio estava atento e já nos descontos Nené também tentou o golo.Com a igualdade o Sporting da Covilhã sobe uma posição na tabela, para o 15.º lugar, com 18 pontos e menos um jogo, enquanto o Vilafranquense ascende provisoriamente dois postos na classificação, para o 12.º lugar, com 23 pontos.Ficha de jogoJogo realizado no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.Sporting da Covilhã-Vilafranquense: 1-1.Ao intervalo: 1-1.Marcadores:0-1, Belkheir, 01 minuto.1-1, Helitão, 29.: Léo Navachio, Tiago Moreira, André Almeida, Helitão, Lucas Barros, Tembeng (Perea, 75), Jorge Vilela (Ryan Teague, 87), Ahmed Isaiah (Jorginho, 64), Rui Gomes (Gilberto, 75), Samu (Diogo Almeida, 64) e Jô.: Bruno Bolas, Arnold, Gilberto, Diogo Almeida, Jean Felipe, Ryan Teague, Jorginho, Perea e Vítor Carvalho).: Leonel Pontes.: Adriano Facchini, Prince Mendy, Marcos Valente, Gabriel Pereira, Edu Machado, Leonardo (Lumeka, 46), Idrissa Dioh (Jaquité, 60), Leo Bahia, Belkheir (Mike Moura, 66), Ença Fati (Nené, 46) e Nuno Rodrigues (Ceitil, 60).: Luís Ribeiro, André Ceitil, Sangaré, Nené, Lumeka, Eric Veiga, Mike Moura, Jaquité e Simão).: Filipe Gouveia.: Cláudio Pereira (AF Aveiro).: Cartão amarelo para Nené (70), Jorge Vilela (80) e Ceitil (85).: Cerca de 300 espectadores.