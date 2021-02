Sp. Covilhã-Vizela, 0-0: estreia de José Bizarro no banco dos serranos acabou sem golos

O treinador José Bizarro estreou-se este sábado no banco do Sporting da Covilhã com um empate sem golos, em casa, frente ao Vizela, na 20.ª jornada da 2.ª Liga.

Os serranos, há oito jogos sem ganhar e em 16.º lugar na classificação, embora com três partidas em atraso, defrontaram uma formação no quarto posto na tabela e há 11 jornadas sem perder, mas entraram melhor no encontro e foi quem conseguiu criar as melhores oportunidades para marcar.

Gleison, num remate cruzado de fora da área, criou a primeira ocasião flagrante de golo, aos 12 minutos de jogo. O guardião do Vizela, Pedro Silva, fez uma defesa vistosa para canto.

Volvidos dois minutos, Gilberto isolou Bernardo Martins que, apenas com João Pedro pela frente, permitiu ao guarda-redes vizelense tirar-lhe a bola dos pés, na segunda oportunidade soberana criada pelos 'leões da serra'.

Na resposta, Ericson cabeceou para as mãos de Leo Navachio, que também não teve dificuldade em segurar o remate de Kiko.

Antes do intervalo, numa nova investida serrana, Léo Cá queixou-se de ter sido derrubado em zona proibida por Ofori, mas Fábio Veríssimo mandou seguir.

No reatamento o Vizela surgiu mais pressionante e mais rematador, com uma sucessão de ataques, e Diogo Ribeiro obrigou à primeira defesa de Leo Navachio.

Após um período inicial de grande fulgor da equipa visitante, o Covilhã subiu as linhas, sacudiu a pressão e voltou a obrigar à intervenção do guardião do Vizela. João Pedro defendeu com o pé o remate de Filipe Cardoso e, sequência de um livre, voou para voltar a impedir o golo de Gleison.

Num encontro com ritmo, disputado, equilibrado, ambas as formações procuraram a vitória até ao final, mas o marcador não foi inaugurado.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sp.Covilhã - Vizela: 0-0.

Ao intervalo:0-0.

Equipas:

- Sp. Covilhã: Léo Navachio, Jean Felipe, André Almeida, Jaime Simões, David Santos, Gilberto, Filipe Cardoso, Bernardo Martins (João Cardoso, 68), Leo Cá (Lewis Enoh, 58), Gleison e Rui Areias (Deivison Borges, 68).

Suplentes: Bruno Bolas, Felipe Macedo, João Cardoso, Joel Vital, Lamine, Wendel Silva, Lewis Enoh, Inusah, Deivison Borges,

Treinador: José Bizarro.

- Vizela: Pedro Silva, João Pedro, Matheus Costa, Mohamed Aidara, Ofori (Kiki, 57), Marcos Paulo (Raphael Guzzo, 72), Ericson, Samu, Kiko Bondoso (Francis Cann, 84), André Soares (Tavinho, 56) e Diogo Ribeiro (Cassiano, 57).

Suplentes: Ivo, Marcelo, Kiki, Raphael Guzzo, Francis Cann, Cardozo, Marcelo Oliveira, Tavinho, Cassiano.

Treinador: Álvaro Pacheco.

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão Amarelo a João Pedro (21), Diogo Ribeiro (27), Samu (69), David Santos (80), Gilberto (90) e Filipe Cardoso (90+2).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.