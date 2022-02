Sporting da Covilhã-Benfica B: 1-2: águias regressam à liderança

O Benfica B venceu este domingo no reduto do Sporting da Covilhã por 2-1, na 22.ª jornada da Liga ABSEG, e voltou à liderança do campeonato, partilhada com o Casa Pia, com 43 pontos.

Henrique Araújo (22 minutos) inaugurou o marcador e Henrique Pereira (63) dilatou o resultado, amenizado por Rafael Brito (87) com um golo na própria baliza, fixando um resultado que afunda os 'leões da serra' na tabela.

Os serranos, há seis jogos sem vencer e em antepenúltimo lugar da classificação, e os 'encarnados', há dois sem ganhar e com a possibilidade de regressar à liderança, cumpriram primeira metade equilibrada, em que a formação orientada por António Oliveira soube aproveitar o erro do adversário e foi mais eficaz.

Enquanto o Benfica se apresentou com mais posse e organizado, os 'leões da serra' mostraram-se mais rematadores e a conseguirem aproximar-se mais vezes da baliza adversária, mas a faltar definição e engenho para ultrapassar Kakuko.

O serrano Jean Felipe atirou sem perigo para as mãos do guarda-redes 'encarnado', aos 15 minutos, Jorginho também desperdiçou uma oportunidade e Rui Gomes, de fora da área, obrigou à defesa do guardião.

Um erro defensivo deu vantagem às 'águias', aos 22 minutos. Jaime Simões protegeu a bola até à linha final, mas um desentendimento com o guarda-redes Bruno Bolas levou Henrique Pereira a cruzar atrasado para Henrique Araújo marcar o seu 11.º golo na prova.

O emblema treinado por Leonel Pontes soube reagir e voltou a criar perigo, por Tembeng, Diogo Almeida, Rui Gomes e Kukula, mas faltou acerto na finalização.

No segundo tempo, Martim Neto obrigou Helitão a desviar para canto e, depois, foi o central serrano a responder com um remate a rasar o poste.

Numa altura em que o Covilhã estava melhor na partida, a equipa B do Benfica aumentou a contagem, aos 63 minutos, numa jogada de entendimento entre Martim Neto e Henrique Pereira, concretizada pelo avançado 'encarnado', que se estreou a marcar.

O Covilhã não baixou os braços, poderia ter reduzido por Perea, Helitão e Rui Gomes e consegui-o aos 87 minutos, quando, na sequência de um canto, pressionado por Jaime Simões, Rafael Brito introduziu a bola na própria baliza.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.

Sporting da Covilhã-Benfica B: 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Henrique Araújo, 22 minutos.

0-2, Henrique Pereira, 63.

1-2, Rafael Brito, 87 (própria baliza).

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Jean Felipe, André Almeida, Jaime Simões, Lucas Barros, Tembeng (Ryan Teague, 69), Gilberto, Jorginho (Perea, 62), Rui Gomes, Diogo Almeida e Kukula (Camilo, 69).

(Suplentes: Igor Araújo, Tiago Moreira, David Santos, André Almeida, Vítor Carvalho, Jorge Vilela, Ryan Teague, Perea, Camilo).

Treinador: Leonel Pontes.

- Benfica B: Léo Kokubo, Fabinho (Filipe Cruz, 89), Tomás Araújo, Pedro Álvaro, Sandro Cruz (Rafael Rodrigues, 82), Rafael Brito, Martim Neto (Diogo Capitão, 89), Cher Ndour, Henrique Pereira (João Resende, 90+05), Tiago Gouveia (Jair Tavares, 89) e Henrique Araújo.

(Suplentes: Fábio Duarte, João Neto, Jair Tavares, João Resende, Diogo Capitão, Miguel Nóbrega, Rafael Rodrigues, Filipe Cruz.

Treinador: António Oliveira.

Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sandro Cruz (56), Fabinho (65), Perea (86), Léo Kokubo (90+4) e Henrique Araújo, (90+5).

Assistência: Cerca de 250 espetadores.