Sporting da Covilhã-Vilafranquense: 0-0: serranos perdem oportunidade de sair do último lugar

O Sporting da Covilhã e o Vilafranquense empataram hoje, sem golos, na 15.ª jornada da 2. ª Liga, e os 'leões da serra', ainda sem vitórias em casa, desperdiçaram a oportunidade de saírem, à condição, da cauda da tabela.

O resultado mantém a formação da Covilhã há 18 jogos sem ganhar e os ribatejanos somam cinco partidas sem vencer, embora tenham ascendido, provisoriamente, ao quarto lugar da classificação, com 23 pontos, mais um do que o Estrela da Amadora e mais dois do que o Benfica B e Porto B.

Em condições muito adversas, jogada sob chuva, vento e com o relvado muito pesado, impossibilitando a bola de rolar, os serranos foram melhores na primeira metade.

Numa partida que exigiu muito esforço físico dos jogadores, e muito combativo, os ´leões da serra` fizeram uma pressão mais intensa, instalaram-se no meio-campo adversário e foram mais rematadores, embora sem conseguirem finalizar.

Fatai, por duas vezes, na sequência de pontapés de canto, rematou à baliza, mas a bola foi desviada do alvo pela defesa ribatejana.

Com a bola constantemente presa no relvado, só aos 25 minutos se verificou o primeiro remate enquadrado com a baliza, por Fatai, mas Trigueira agarrou.

Aos 32 minutos os serranos reclamaram grande penalidade, por falta sobre Jorginho, mas o árbitro, João Pinho, mandou seguir, e pouco depois uma jogada entre Nuno Rodrigues e Kukula voltou a criar perigo junto da área do Vilafranquense.

Os ribatejanos responderam perto do descanso, quando Belkheir ficou com a bola à mercê e rematou, com a bola a chegar frouxa para a defesa sem dificuldade de Bruno Bolas.

No segundo tempo, com o terreno ainda mais alagado, viu-se pouco futebol e muita disponibilidade física dos jogadores, que tiveram como principal preocupação manter de qualquer forma a bola afastada da sua área.

Kukula e Fatai tentaram chegar ao golo, sem sucesso, e o Vilafranquense respondeu com uma investida de Belkheir, de calcanhar.

Tanto Alex Costa como Rui Borges mexeram nas equipas, mas sem conseguirem produzir efeitos, numa partida de muita luta e sem nenhuma conseguir desfazer o nulo.

Este foi o primeiro jogo, desde a primeira jornada, em que o Sporting da Covilhã termina um jogo sem sofrer golos.

Jogo realizado no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.

Sporting da Covilhã-Vilafranquense: 0-0.

Ao intervalo: 0-0.

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Diogo Rodrigues, Ângelo Meneses, Jaime Simões, Jorginho, Sena, Nuno Rodrigues (Aponza, 87), Gilberto, Zé Tiago (Gildo, 69), Fatai e Kukula.

(Suplentes: Igor Araújo, Adams, Diogo Cornélio, Agustin Marsico, Aponza, Tiago Lopes, Fabrice Tamba, Gildo e Traquina).

Treinador: Alex Costa.

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Edson Farias, Gabriel, Hermoso, Veiga, Ricardo Dias, Luís Silva, Dioh (Tipote, 89), Bernardo Martins (Sangaré, 72), Belkheir (Bizet, 82) e Nené.

(Suplentes: Fábio Duarte, Sangaré, João Amorim, Suliman, Edson Mucuana, André Sousa, Bizet e Bruno Silva).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Ricardo Dias (52), Jaime Simões (88).

Assistência: Cerca de 100 espectadores.