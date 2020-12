Surto de Covid-19 provoca adiamento do Leixões-Vilafranquense

O jogo Leixões-Vilafranquense, da 12.ª ronda da Segunda Liga, que estava marcado para domingo, foi adiado para 21 de janeiro, devido ao surto de covid-19 que atingiu os leixonenses e por acordo entre ambos os clubes.

A partida irá disputar-se às 18:00 e contará com transmissão televisiva, informou ainda a Liga Portuguesa de Futebol de Profissional.

O Leixões tem 19 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na sua estrutura de futebol profissional.

"Todos eles encontram-se isolados, seguindo as normas da Direção-Geral de Saúde" e nove elementos da estrutura cumprem isolamento profilático desde a passada terça-feira, referiu a SAD do clube de Matosinhos.

Os primeiros 12 casos do Leixões foram conhecidos no dia 08 deste mês, tendo sido revelados mais três no dia seguinte e quatro na sexta-feira passada.

Devido a este surto, o jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, com o Nacional, foi adiado para o dia 23 de dezembro, às 20:00, no Estádio da Madeira.

O Leixões ocupa o 15.º lugar do campeonato, com nove pontos e dez jogos disputados.