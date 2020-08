TAD confirma subidas de Vizela e Arouca à 2.ª Liga

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) indeferiu o recurso interposto pelo Olhanense e confirmou as subidas de Vizela e Arouca à 2.ª Liga. Numa fase inicial, o organismo suspendeu a decisão tomada pela Federação Portuguesa de Futebol com base na ação do emblema algarvio, mas agora deliberou definitivamente sobre essa questão e oficializou as promoções de Vizela e Arouca, as duas equipas que fizeram mais pontos no Campeonato de Portugal até à data em que a prova foi interrompida.





O TAD era a última instância possível com efeito suspensivo para esta temporada, pelo que Vizela e Arouca vão mesmo competir na 2.ª Liga, o que ajuda também a definir o lote para o sorteio das provas profissionais, que acontece esta sexta-feira.Consequentemente, fica igualmente confirmado que o Olhanense irá disputar o Campeonato de Portugal em 2020/21. Os algarvios pretendiam invalidar a solução encontrada pela FPF, que promoveu as duas equipas com mais pontos, enquanto os outros líderes de Séries e segundos classificados, que teriam acesso ao playoff, ficaram no CP.