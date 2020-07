TAD suspende subidas de Vizela e Arouca e 'congela' quadros competitivos

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) decretou a providência cautelar pedida pelo Olhanense relativamente às decisões do Campeonato de Portugal esta temporada e suspendeu, para já, as subidas de Vizela e Arouca. A ação principal continua em análise, mas o TAD prefere esperar até haver uma decisão final, seguindo a linha do que aconteceu com o Casa Pia, que viu as descidas da 2.ª Liga serem suspensas.





Quer isso dizer que a providência cautelar foi aceite, embora a ação principal continue por decidir. Ainda assim, tem um peso importante, uma vez que, na prática, congela os quadros competitivos de todas as provas em que as equipas referidas podem estar envolvidas.Assim, os quadros competitivos de 2.ª Liga, Campeonato de Portugal e Taça de Portugal ficam à espera da deliberação do TAD, sendo que esta decisão tem recurso para tribunal administrativo.