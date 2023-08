Taxa de ocupação recorde na Liga Sabseg

A primeira jornada da Liga Sabseg acompanhou o crescimento de espectadores da Liga Betclic, comprovando o sucesso da campanha ‘O Futebol és Tu’, da Liga, com destaque para a parceria assinada com o Continente, que coloca no mercado bilhetes com preços acessíveis e 50% de desconto em cartão.Os dados acumulados depois da realização dos nove jogos da 1ª ronda, concluída esta quarta-feira com o Santa Clara-Torreense, indicam que este arranque de época representa um recorde em termos de média de taxa de ocupação, com 36,3 por cento.O principal destaque vai para Oliveira de Azeméis, onde o estádio Carlos Osório, que recebeu o jogo entre UD Oliveirense e Feirense, registou ocupação de 89,9%, chegando perto da melhor marca da época passada.Recorde-se que a maior enchente aconteceu no Estádio da Madeira, com 4293 espectadores, a maior assistência do Nacional desde setembro de 2018, quando a formação insular recebeu o Benfica para a 1ª Liga.