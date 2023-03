Thalis e a visita ao Farense: «Preparados para o desafio e com o pensamento nos três pontos»

Na antecâmara da deslocação do Leixões ao reduto do Farense, o médio Thalis fez o lançamento da partida e reconheceu as difícil que a turma de Matosinhos vai enfrentar."O SC Farense é um forte candidato à subida e tem uma equipa recheada de qualidade, mas nós também a temos e já provámos que os poderemos vencer, como aconteceu na Taça de Portugal. É com o pensamento na conquista dos três pontos que vamos a Faro. É um estádio em que o Leixões só venceu uma vez, mas estamos preparados para o desafio", disse o criativo, de 26 anos, prevendo um encontro bem disputado."É mais um jogo que tem tudo para ser um grande espetáculo. Duas equipas que gostam de jogar bom futebol e sempre com o pensamento na vitória. Vimos de duas boas exibições e queremos continuar a somar pontos para continuar a fazer uma segunda volta melhor do que a primeira", frisou o brasileiro, que leva sete golos e três assistências na presente temporada.O Leixões visita o Farense no domingo, pelas 11 horas.