Tomás Fontes renova com o Arouca e fica no plantel principal

O Arouca anunciou esta quinta-feira que Tomás Fontes vai integrar o plantel principal depois de ter renovado com o emblema recém-promovido à Segunda Liga. Com apenas 17 anos, o jovem guarda-redes vai estar às ordens do técnico Armando Evangelista.





O jogador cumpriu toda a formação em Arouca e desde a última temporada que é aposta para o plantel principal.Fontes será alternativa para a baliza aos brasileiros Victor Braga e Fernando Castro.