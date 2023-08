Tondela-Ac. Viseu, 2-2: igualdade no dérbi das Beiras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tondela e Académico de Viseu somaram este sábado o segundo empate na Segunda Liga, ao empatarem a dois golos, em jogo da segunda jornada. Em Tondela, Famana Quizera inaugurou o marcador aos 23' e Gautier Ott (78') selou o resultado do dérbi das Beiras, com, pelo meio, o Tondela a marcar por Costinha (41') e Daniel dos Anjos (45'+4), na marcação de uma grande penalidade.

Na primeira parte as duas equipas foram equilibrando o jogo, com o Académico de Viseu a fazer o primeiro remate, por Gautier Ott (12'), num remate cruzado que saiu junto ao poste esquerdo. Dois minutos depois foi Costinha (14') quem provocou perigo na grande área da formação de Vítor Martins, ao isolar-se, mas desequilibrou-se e acabou por rematar com pouca força. Famana Quizera inaugurou o marcador aos 23 minutos, num remate frontal, sem hipóteses para o guarda-redes Ricardo Silva.

Dois minutos depois o Académico de Viseu voltou a ameaçar, mas desta vez, em excelente posição, Famana Quizera (25') tropeçou e falhou o remate. Costinha (41') acabou por fazer o golo do empate com um tiro de fora da grande área para o fundo da baliza.

Nos minutos de compensação, Daniel dos Anjos (45'+4) colocou a equipa da casa em vantagem, na marcação de uma grande penalidade, a punir falta de André Almeida. O Académico de Viseu ainda tentou o empate a segundos do apito de Flávio Duarte para o intervalo, com Nduwarugina (45'+6) a rematar para defesa de Ricardo Silva.

Na segunda parte, Gautier Ott (78') fez o empate, já depois de o jogo ter ganhado nova dinâmica com as substituições em ambas as equipas, mas sem grandes oportunidades de perigo.

Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela

Tondela-Ac. Viseu, 2-2

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

0-1, Famana Quizera, 23'

1-1, Costinha, 41'

2-1, Daniel dos Anjos, 45'+4 (penáltis)

2-2, Gautier Ott, 78'

Equipas:

- Tondela: Ricardo, Bebeto, Aba, Jota, Luís Rocha (Lucas Barros, 66), Ceitil, Cícero, Rui Gomes (Xavier, 59), Costinha (Luisinho, 84), Pedro Maranhão (Yaya, 59) e Daniel dos Anjos (Roberto, 84).

(Suplentes: Léo, Hélder Tavares, Lucas Barros, Yaya, Cuba, Xavier, Luisinho, Roberto e Gustavo França)

Treinador: Tozé Marreco.

- Ac. Viseu: Gril, Miguel Bandarra, André Almeida, João Pinto (Daniel Labila, 77), Milioransa (Marquinho, 68), Nduwarugira, Tomás Silva (Messeguem, 46), Yuri Araújo (Henrique Gomes, 81), Famana Quizera (S. Mané, 68), Gautier Ott e Rodrigo Pereira.

(Suplentes: Mouhamed Mbyae, Henrique Gomes, Messeguem, Jovani Welch, Kauã Oliveira, S. Mané, Daniel Labila, Niang e Marquinho).

Treinador: Vítor Martins.

Árbitro: Flávio Duarte (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Almeida (45+2), Rui Gomes (50), Daniel Labila (86) e Yaya (90+8).

Assistência: 3.610 espetadores