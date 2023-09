Tondela-Belenenses, 0-1: Serra dá os primeiros três pontos aos azuis

O Belenenses conquistou esta sexta-feira a primeira vitória na Liga Sabseg, na visita ao Tondela, por 1-0, graças a um golo de Serra, em jogo de abertura da quarta jornada da competição. Serra foi o autor do único golo da partida, aos 54 minutos, dando ao Belenenses a primeira vitória da época, enquanto o Tondela registou a primeira derrota em casa, ficando junto da zona de despromoção na tabela classificativa.

O Tondela entrou no jogo a pressionar e acercou-se da baliza de David Grilo, que impediu a concretização de todas as investidas de Costinha (02 minutos), Roberto (03) e Aba (04).

A última tentativa, antes de sair da grande área do adversário, partiu de Roberto (05), num pontapé de bicicleta direto ao poste esquerdo da baliza do Belenenses, tendo o jogo sido equilibrado a partir desse momento, com ambas as formações a tentarem criar oportunidades junto das balizas adversárias, mas sem sucesso.

A formação de Tozé Marreco tentou inaugurar o marcador com Rui Gomes (33) a rematar por cima da barra e, numa segunda tentativa (45), o avançado isolou-se e rematou com o pé esquerdo direto ao corpo de David Grilo.

Até ao intervalo, o Belenenses também concretizou dois remates, com Moha Keita (43) a cruzar a bola e a fazê-la passar a bola em frente da baliza de Ricardo, e Clé Andrade (45+4) a fazê-la 'voar' por cima da barra, mas sem grande perigo.

Na segunda parte, foi a vez da formação de Bruno Dias entrar com garra e vontade de marcar, e Serra (54) acabou por inaugurar o marcador com um remate cruzado para o canto direito da baliza de Ricardo.

O Tondela foi atrás da igualdade e já com um novo 'fôlego', após as substituições operadas por Tozé Marreco na linha de ataque.

O remate mais perigoso saiu do pé de Luís Rocha (84), que chutou a bola rasteira para junto do poste direito, mas com David Grilo atento e a segurar a vantagem lisboeta. De seguida, Daniel dos Anjos (89) falhou o alvo também.

Mesmo com o jogo a disputar-se, praticamente, no meio-campo do Belenenses, a formação da casa não conseguiu empatar, sendo que o Belenenses ainda criou duas situações no tempo de compensação, por Rúben Pina e Clé.

Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela

Tondela-Belenenses, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Serra, 54 minutos.

- Tondela: Ricardo, Bebeto, Aba, Ricardo Alves, Lucas Barros (Luís Rocha, 76), Hélder Tavares (Daniel dos Anjos, 59), Rui Gomes, Yaya (Xavier, 76), Cícero, Costinha (Gustavo França, 76) e Roberto (Pedro Maranhão, 58).

(Suplentes: Léo, Jota, Luís Rocha, Ceitil, Xavier, Pedro Maranhão, Daniel dos Anjos, Luisinho e Gustavo França).

Treinador: Tozé Marreco.

- Belenenses: David Grilo, Cain Attard, Chima Akas, Rui Correia (Serra, 24), Sana Gomes, Duarte Valente, Danny Tavares (Pedro Carvalho, 82), Midana Sambú (Chaby, 83), Chapi (Hélio Cruz, 66), Clé Andrade e Moha Keita (Rúben Pina, 66).

(Suplentes: Guilherme, Filipe Chaby, Hélio Cruz, Serra, Pedro Carvalho, Tiago Moninhas, Rúben Pina, Tiago Manso e Ricardo Matos).

Treinador: Bruno Dias.

Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rui Gomes (45+1),Yaya (59), Duarte Valente (63) e Cícero (90+8).

Assistência: 1.174 espectadores.