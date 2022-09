Tondela-BSAD, 3-1: Beirões regressam a casa com triunfo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tondela venceu esta sexta-feira a BSAD, por 3-1, no jogo que marcou o regresso a casa da equipa auriverde, conquistando três pontos no arranque da sétima jornada da Liga Sabseg.



Rafael Barbosa, antes do final do primeiro minuto, Daniel dos Anjos (25), num penálti, e Cuba (89) deram hoje a segunda vitória consecutiva do Tondela, frente à BSAD, que reduziu por Braima (65).

Este jogo marcou o regresso dos auriverdes ao Estádio João Cardoso, depois de ter feito as primeiras três jornadas no Estádio Municipal de Aveiro, devido a obras no relvado.

O Tondela entrou praticamente a ganhar, com Rafael Barbosa a inaugurar logo o marcador, quando ainda não tinha decorrido o primeiro minuto do encontro.

A BSAD tentou reagir, mas sem sucesso, e a formação de Tozé Marreco, que assistiu ao jogo da bancada, aumentou a vantagem aos 25 minutos, numa grande penalidade convertida por Daniel dos Anjos.

Antes do intervalo, cada uma das equipas teve uma boa oportunidade, mas o tondelense Bebeto (32) viu Gonçalo Tabuaço defender o seu remate de longe, e Kikas (36), num remate que desviou em Marcelo Alves, fez a bola passar perto da barra.

Na segunda parte, o jogo foi mais equilibrado e BSAD diminuiu a desvantagem no marcador, com Braima a cabecear para dentro da baliza, na sequência de um canto marcado por Chico.

A persistência do Tondela nos remates à baliza da BSAD acabou por dar frutos, com Cuba Munhungo, que tinha entrado em campo há 12 minutos, a fechar o marcador, 89.

Com esta vitória, o Tondela soma 13 pontos e sobe, provisoriamente, à quarta posição, enquanto a BSAD mantém os cinco e mantém, provisoriamente, a 13.ª posição.

Jogo disputado no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela-BSAD: 3-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Rafael Barbosa, 1 minuto.

2-0, Daniel dos Anjos, 25 (penálti).

2-1, Braima, 65.

3-1, Cuba, 89.

Equipas:

- Tondela: Babacar Niasse, Marcelo Alves, Manu Hernando (Cuba, 78), Ricardo Alves, Tiago Almeida, Telmo Arcanjo (Pedro Augusto, 63), Jota, Naoufel Khacef, Bebeto (Betel Munhungo, 82), Daniel dos Anjos e Rafael Barbosa.

(Suplentes: Philip Tear, Pedro Augusto, Rafael Alcobia, Rúben Fonseca, Cuba, Matias Lacava, Rodrigo Fajardo, Betel Munhungo e Simão Duarte).

Treinador: Tozé Marreco.

- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Jójó (Diogo Tavares, 50), Trova Boni, Danny Henriques, Henrique, Nuno Tomás (Tomás Castro, 46), Braima Sambú, Edgar Pacheco (Patrick Machado, 84), Rúben Oliveira (Tembeng, 76), Jefferson (Chico Teixeira, 46) e Kikas.

(Suplentes: Dylan Silva, Tembeng, Yaya, Tomás Castro, Patrick Machado, Diogo Tavares, Chico Teixeira, Coxixo e Brian Saramago).

Treinador: Nandinho.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marcelo Alves (08 minutos), Tiago Almeida (16), Nuno Tomás (32), Naoufel Khacef (45+3), Henrique (58), Rúben Oliveira (69) e Tembeng (85).

Assistência: 1.336 espetadores.