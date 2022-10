Todo os clubes da 1.ª e 2.ª ligas com os salários em dia

As 34 sociedades que competem na 1.ª e 2.ª ligas cumpriram o controlo salarial referente aos meses entre maio e agosto, segundo informou a Liga Portugal, esta terça-feira.Numa primeira fase, publicou a Liga Portugal no seu site, Trofense e Tondela "foram notificadas (...) para, no prazo de 15 dias, fazerem demonstração do cumprimento salarial dos referidos meses, algo que foi cumprido dentro do prazo regulamentarmente previsto".Notícia atualizada às 22h49