Tondela-Leixões, 4-2: Bis de Luan Farias vale segunda vitória em casa

O Tondela venceu este sábado o Leixões por 4-2, conquistando a segunda vitória em casa e no campeonato da 2.ª Liga, em jogo da sétima jornada da competição, que contou com um 'bis' de Luan Farias.

Roberto adiantou o Tondela, aos 26 minutos, e Agostinho (33') ainda empatou para o Leixões, mas Aba, em cima do intervalo (45') e Luan Farias (50' e 60') deram conforto à equipa da casa, que apenas permitiu ao adversário reduzir por Moshood (78').

O Tondela entrou em campo a pressionar mais e a ter várias oportunidades, tendo mesmo falhado um penálti aos 20', com defesa do guarda-redes do Leixões, Igor Stefanovic, tendo a insistência da formação de Tozé Marreco dado frutos aos 26', quando Roberto inaugurou o marcador, com um remate junto à baliza por cima do guarda-redes do Leixões.

Na segunda aproximação à baliza de Ricardo, o Leixões igualou o marcador, com Avto a fazer um remate que Agostinho (33') soube aproveitar para fazer o primeiro golo.

A fechar a primeira parte, num jogo já mais equilibrado, foi recolocou a sua equipa na frente, aos 45', na sequência de um canto marcado por Luís Rocha.

Na segunda parte, Luan Farias (50' e 60') 'bisou' e deixou a sua equipa com uma confortável vantagem de três golos, praticamente assegurando os três pontos.

O Leixões reagiu e aumentou a pressão junto da baliza de Ricardo, mas só aos 78' conseguiu reduzir, através de Moshood, recém entrado em campo.

Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela - Leixões, 4-2.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Roberto, 26 minutos.

1-1, Agostinho, 33.

2-1, Aba, 45.

3-1, Luan Farias, 50.

4-1, Juan Farias, 60.

4-2, Moshood, 78.

Equipas:

Tondela: Ricardo, Aba, Cícero, Ricardo Alves, Tiago Almeida, Yaya (Hélder Tavares, 67), Ceitil (Jota, 83), Luís Rocha (Lucas Barros, 77), Rui Gomes (Pedro Maranhão, 67), Roberto (Daniel dos Anjos, 67) e Luan Farias.

(Suplentes: Léo, Bebeto, Jota, Lucas Barros, Hélder Tavares, Cuba, Daniel dos Anjos, Pedro Maranhão e Gustavo França).

Treinador: Tozé Marreco.

Leixões: Igor Stefanovic, João Amorim (Fábio Baptista, 46), Léo Bolgado, Rafael Vieira, Paulité, Rafa (Renato Soares, 70), Alhassan Wakaso, Henrique (Moisés Conceição, 90+1), Adriano Amorim (Moshood, 70), Avto (Fabinho, 46) e Agostinho.

(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Moisés Conceição, Fábio Baptista, Zag, Moshood, Danrlei, Fabinho, Rafael Silva e Renato Soares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: nada a assinalar.

Assistência: 742 espectadores.