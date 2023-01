Tondela-Nacional, 1-0: Rúben Fonseca decide jogo perto do fim

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um golo de Rúben Fonseca permitiu este domingo ao Tondela vencer na receção ao Nacional por 1-0, em jogo da 18.ª jornada da Liga Sabseg.



Rúben Fonseca, aos 85 minutos, deu a quinta vitória ao Tondela no campeonato, a terceira em casa, ao cabecear para o interior da baliza, uma bola que recebeu de Telmo Arcanjo.

O Tondela foi a primeira equipa a procurar o golo, com Daniel dos Anjos (cinco minutos) a cabecear e a fazer a bola 'raspar' na barra, num lance assistido por Tomislav Strkalj. Após os primeiros 10 minutos, o Nacional começou também a procurar oportunidades e Zé Manuel fez a primeira tentativa, numa bola que saiu rente ao poste direito.

Na segunda parte, as substituições foram imprimindo mais dinâmica ao jogo, em que as duas equipas procuravam 'taco a taco' se adiantar no marcador, tendo Rúben Fonseca, há três minutos em jogo, desempatado o jogo e garantido a vitória ao Tondela.

Com esta vitória, o Tondela fica com 26 pontos e sobe, provisoriamente, ao sétimo lugar, enquanto o Nacional mantém os 17 pontos e a 15.ª posição na tabela.

Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela -- Nacional, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Rúben Fonseca, 85 minutos.

Equipas:

- Tondela: Babacar Niasse, Tiago Almeida, Manu Hernando, Ricardo Alves (Rúben Fonseca, 82), Naoufel Khacef, Bebeto, Pedro Augusto, Telmo Arcanjo (Bruno Cuba, 90+2), Rafael Barbosa (Marcelo Alves, 82), Tomislav Strkalj (Jota, 62) e Daniel dos Anjos.

(Suplentes: Philip Tear, Joel Sousa, Marcelo Alves, Rafael Alcobia, Jota, Rúben Fonseca, Dário Miranda, Bruno Cuba e Rodrigo Fajardo).

Treinador: Tozé Marreco.

- Nacional: Rui Encarnação, Gustavo Silva, Rafael Vieira, Clayton Sampaio, André Sousa, Carlos Daniel, Danilovic, Luís Esteves (Bruno Gomes, 76), Pipe Gomez (Dudu, 64), Zé Manuel (Jota, 76) e Witi (Macedo, 83).

(Suplentes: Lucas França, João Aurélio, Ismael, Paulo Vítor, Bruno Gomes, Jota, Rúben Macedo e Dudu).

Treinador: Filipe Cândido.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Manu Hernando (36 minutos), Ricardo Alves (75), Carlos Daniel (81), Daniel dos Anjos (87) e Telmo Arcanjo (88). Cartão vermelho direto para Clayton (90+5).

Assistência: 1.014 espetadores.