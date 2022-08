Tondela-Sp. Covilhã: 1-1: empate num duelo beirão

O Tondela e o Sp. Covilhã empataram esta sexta-feira a um golo, em jogo da terceira jornada da Liga SABSEG, com a equipa serrana a resistir à forte pressão dos tondelenses nos minutos finais.

No Estádio Municipal de Aveiro, o Sp. Covilhã colocou-se na frente do marcador com um golo de N'Diaye, aos 23 minutos, com o Tondela a restabelecer a igualdade por intermédio de Rúben Fonseca, aos 77'.

Apesar da pressão do Tondela nos minutos iniciais, foi o Sp. Covilhã quem chegou à vantagem, quando N' Diaye aproveitou um cruzamento na direita para surgir à entrada da pequena área e a cabecear com eficácia para o fundo da baliza.

A equipa serrana esteve perto de ampliar a diferença no marcador aos 32 minutos, num remate colocado de Felipe Dini à entrada da área, que saiu perto do poste da baliza do Tondela.

Antes do intervalo, Daniel dos Anjos obrigou Bruno Bolas a uma defesa junto ao poste, que evitou o golo dos tondelenses na sequência de um remate após um livre direto, aos 38 minutos.

O Tondela intensificou a pressão na segunda parte e quase chegava ao empate num remate de Bebeto à entrada da pequena área, a que Bruno Bolas respondeu com uma grande defesa (50).

Bruno Bolas voltou a estar em evidência ao negar novamente o golo ao Tondela, num remate forte e colocado de Cuba, aos 73 minutos.

A equipa de Tozé Marreco acabou por chegar ao empate pouco depois, num cabeceamanto de Rúben Fonseca ao segundo poste, que deu a melhor sequência a um cruzamento na esquerda, aos 77 minutos.

Num último suspiro, o Tondela quase chegava à vitória num remate de Cuba à entrada da área, que embateu na trave da baliza de Bruno Bolas (90+3).

Jogo no Estádio Municipal de Aveiro

Tondela-Sporting da Covilhã: 1-1

Ao intervalo: 0-1

Marcadores:

0-1, N' diaye, aos 23

1-1, Rúben Fonseca, 77

Equipas:

- Tondela: Niasse, Tiago, Jota, Marcelo Alves, Manuel Hernando (Ricardo Alves, 69), Bebeto, Pedro Augusto (Rúben Fonseca, 46), Arcanjo, Matias Lacava (Simão, 79), Khacef (Cuba, 69) e Daniel dos Anjos.

(Suplentes: Tear, Rúben Fonseca, Cuba, Cascavel, Fajardo, Ricardo Alves, Betel e Simão)

Treinador: Tozé Marreco.

- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Rúben Ferreira (Diogo Rodrigues, 46), Adams, Jaime, Tiago Moreira, Gilberto, N'diaye, Zé Tiago (Sérgio Quintero 71), Beléa (Gildo, 65), Felipe Dini (Nuno Rodrigues, 65) e Kukula (Fabrice Tamba, 79).

(Suplentes: Igor Araújo, Diogo Rodrigues, Casagrande, Sérgio Quintero, Cornélio, Augustin Marsico, Gildo, Nuno Rodrigues e Fabrice Tamba)

Treinador: Leonel Pontes.

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Kukula (7), Pedro Augusto (22), Khacef (52), Bebeto (52), Felipe Dini (58), Zé Tiago (58), Bruno Bolas (60), Jota (68), Matias Lacava (70), Gilberto (74) e Ricardo Alves (90).

Assistência: cerca de 1000 espetadores