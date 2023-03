Tondela-Torreense, 1-1: Rafael Barbosa evita derrota beirã com penálti aos 90'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um penálti aos 90 minutos permitiu este sábado ao Tondela empatar em casa com o Torreense (), em jogo da 23.ª jornada da Liga SABSEG.

João Vieira inaugurou o marcador aos 41 minutos e Rafael Barbosa, num penálti marcado aos 90', empatou o jogo e evitou a derrota do Tondela, que segue na 10.ª posição, com 29 pontos, mais um do que o Torreense, que está um lugar abaixo.

Logo ao segundo minuto de jogo, o Tondela teve uma soberana oportunidade para se adiantar no marcador, mas Daniel dos Anjos permitiu a defesa a Vágner, numa grande penalidade, que tinha sido cometida pelo guarda-redes do Torreense sobre Telmo Arcanjo.

O avançado brasileiro ainda viu o guarda-redes impedir novamente o golo na recarga ao primeiro remate.

Só voltou a haver ocasião aos 25 minutos, num remate rasteiro de João Vieira, que acabou nas mãos do guarda-redes do Tondela, Babacar Niasse.

Já depois da meia hora, foi Telmo Arcanjo quem tentou surpreender Vágner, num remate cruzado, mas a bola saiu ao lado do poste direito.

João Vieira insistiu e acabou por inaugurar o marcador aos 41 minutos, num remate que Babacar Niasse não teve qualquer oportunidade de defender.

Na segunda parte, o Tondela entrou em busca do empate, com Tomislav Strkalj (48') e Rafael Barbosa (51') a rematarem para as mãos de Vágner.

Na marcação de um livre, Daniel dos Anjos (64') voltou a não bater o guarda-redes do Torreense, e, mais tarde, Tomislav Strkalj (70') cabeceou ao lado da baliza.

Depois de ter desperdiçado uma primeira grande penalidade, o Tondela chegou dessa forma ao empate, desta feita por Rafael Barbosa, que não desperdiçou.

Ficha de jogo

Jogo realizado no Estádio João Cardoso, Tondela, Viseu.

Tondela-Torreense: 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, João Vieira, 41 minutos.

1-1, Rafael Barbosa, 90' (penálti).

Equipas:

- Tondela: Babacar Niasse, Manu Hernando (Betel Munhungo, 90+4'), Jota, Marcelo Alves (Tomislav Strkalj, 46'), Ricardo Alves, Naoufel Khacef, Bebeto, Rafael Barbosa, Tiago Almeida (Bruno Cuba, 83'), Telmo Arcanjo e Daniel dos Anjos (Rúben Fonseca, 76').

(Suplentes: Philip Tear, Joel Sousa, Rafael Alcobia, Dário Miranda, Bruno Cuba, Rodrigo Fajardo, Rúben Fonseca, Betel Munhungo e Tomislav Strkalj).

Treinador: Tozé Marreco.

- Torreense: Vágner, Nuno Campos, João Afonso, Gustavo Marques, Simão Rocha, Cícero Alves, João Lameira (Neneco Rentaria, 90+3'), Diego Raposo (Renato Santos, 67'), Frédéric Maciel (Jovan Lukic, 73), Patrick Fernandes (Juan Balanta, 72') e João Vieira (Harramiz, 67').

(Suplentes: Carlos Henriques, Santiago Godoy, João Paulo, Juan Balanta, Neneco Renteria, Harramiz, Renato Santos e Jovan Lukic).

Treinador: Pedro Moreira.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bebeto (39'), Jota (45+2'), Simão Rocha (79'), João Lameira (84'), Naoufel Khacef (85') e Cícero Alves (87').

Assistência: 972 espetadores.