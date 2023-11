Tondela-Torreense, 1-2: reviravolta 'atira' visitantes para o 6.º lugar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Torreense venceu este domingo o Tondela, por 2-1, em jogo da nona jornada da Liga Sabseg, numa partida em que começou a perder e acabou a conquistar três pontos.

Rui Gomes (11 minutos) inaugurou o marcador, mas Welthon e Patrick Fernandes confirmaram a vitória do Torreense, que é sexto, depois de ter chegado aos 15 pontos na tabela classificativa, em casa do Tondela, que conta com 10 e é 13.º.

O primeiro lance perigoso do jogo partiu do Torreense, na sequência da marcação de um canto com Elimbi (sete minutos) a receber e a cabecear picado para a baliza de Ricardo, que saltou para desviar a bola por cima da barra e evitou o golo.

O Tondela reagiu à 'provocação' com Rui Gomes (11') a rematar para o fundo da baliza de Vagner e a colocar a equipa da casa em vantagem no marcador.

A formação de Tozé Marreco voltou a criar perigo três minutos depois, com Luan Farias a levar a bola até perto da grande área e com Rui Gomes a cruzar a bola à frente da baliza do Torreense, mas sem ninguém para concretizar.

Com o Tondela a pressionar e a voltar a meter a bola dentro da baliza adversária, mas com Roberto (22') em posição irregular, o Torreense despertou e, na sequência da marcação de um canto, foi Welthon (32') quem igualou o marcador.

Até ao final da primeira parte ambas as equipas criaram oportunidades, com destaque para a de Luan Farias (37'), a rematar por cima da barra, e Welthon (41') a igualar a proeza, ao receber a bola da marcação de um livre.

Na segunda parte, as oportunidades de golo mais perigosas surgiram na sequência de cantos de ambas as equipas até ao golo (73') que colocou o Torreense em vantagem no marcador, após a insistência de vários remates.

Joãozinho acabou por colocar a bola a bater entre a barra e o chão e foi Patrick Fernandes a confirmar a bola dentro da baliza, ao tirá-la do impasse 'saltitante' para o interior das redes.

A entrada de quatro jogadores do Tondela ao mesmo tempo acabou por abalar a superioridade com que a formação de Rui Ferreira estava em campo e, apesar de ter corrido atrás do prejuízo e de criar oportunidades de golo, não teve sucesso.

Jogo no Estádio João Cardoso, Tondela.

Tondela -- Torreense: 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Rui Gomes, 11 minutos.

1-1, Welthon, 32'.

1-2, Patrick Fernandes, 73'.

Equipas:

-- Tondela: Ricardo, Abdoulaye Ba, Jota, Ricardo Alves, Tiago Almeida (Bebeto, 78'), Cícero (Costinha, 78'), Ceitil (Daniel dos Anjos, 78'), Lucas Barros (Cuba, 85'), Rui Gomes, Roberto e Luan Farias (Xavier, 78').

(Suplentes: Léo, Bebeto, Hélder Tavares, Costinha, Xavier, Cuba, Lucas Rocha, Lucas Mezenga e Daniel dos Anjos)

Treinador: Tozé Marreco.

- Torreense: Vagner, Nuno Campos, Cristian Tassano, Keffel, Balanta Júnior (Jonathan Arriba, 88'), Marvin Elimbi, Sebastian Guzmán (Patrick Fernandes, 67'), David Tavares (Benny, 79'), Joãozinho, Jorge Correa (Neneco Rentaria, 67') e Welthon.

(Suplentes: Carlos Henriques, João Afonso, Benny, Jonathan Arriba, André Rodrigues, Rodrigo Borges, Patrick Fernandes, Neneco Rentaria e Pipe Gomez.)

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: João Pedro Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Roberto, Cícero, Jorge Correa, Sebastian Guzmán (45'+6), Joãozinho (59'), Lucas Barros (69')

Assistência: 967 espetadores.