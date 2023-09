Torreense bate Benfica B no Seixal num jogo em que Kokubo foi expulso aos 34 minutos

O Torreense foi este domingo ao Seixal bater o Benfica B, por 2-0, em jogo da 5.ª jornada da Liga SABSEG.

Com menos um desde os 34 minutos, altura em que o guarda-redes Kokubo foi expulso após uma entrada dura sobre um adversário quando este se encontrava isolado e já perto da entrada da grande área benfiquista, as águias ainda foram capazes de segurar o nulo durante a primeira parte, mas a história do jogo mudou no segundo tempo. Aos 66', Nuno Campos inaugurou o marcador para a formação de Torres Vedras, com Welthon a fixar o resultado final pouco depois (72').

Com este resultado, o Torreense ultrapassa União de Leiria (7.º), Nacional (6.º) e UD Oliveirense (5.º) e chega ao 4.º lugar da tabela classificativa, somando agora 10 pontos, mais seis do que a formação B dos encarnados, que não conhecem o sabor da vitória desde a jornada inaugural. Desde então, as águias somaram três derrotas e um empate e seguem, para já, em zona de playoff de descida, com quatro pontos.