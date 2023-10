Torreense-Belenenses, 2-2: azuis salvam ponto com dois golos tardios

O Torreense e o Belenenses empataram esta segunda-feira a dois golos em jogo da sexta jornada da Segunda Liga, numa partida em que a formação da casa deixou escapar dois golos de vantagem nos derradeiros minutos.

Em Torres Vedras, Welthon adiantou a formação azul grená aos 22 minutos, de penálti, e, aos 55', Keffel Resende, com um grande golo, deu maior conforto ao conjunto de Rui Ferreira, que acabaria por deixar fugir o triunfo ao sofrer dois golos nos últimos minutos. O primeiro por Maxuel Cássio, aos 87', e o segundo, da autoria de Chima Akas, aos 90'+2.

Desta forma, a formação de Torres Vedras ocupa o quinto lugar, com 11 pontos, ao passo que o emblema de Belém é 14.º classificado, com seis pontos.

No primeiro minuto do encontro - que foi arbitrado pelo cipriota Antoniou Menelaos --, Miguel Tavares galgou vários metros e deixou, de imediato, um sério aviso com um remate de longe. O arranque promissor do conjunto de Belém colocou a equipa de Rui Ferreira em sentido e, nos instantes seguintes, foi mesmo o emblema de Torres Vedras a assumir o controlo, tendo sido premiado aos 22 minutos: Jorge Correa sofreu uma falta de Duarte Valente dentro da área e Welthon não desperdiçou o penálti, apontando o quinto golo no campeonato.

Respondeu o Belenenses, dez minutos depois, por Ricardo Matos, todavia, o avançado não teve a melhor pontaria para concluir com êxito um belo lance individual de Rúben Pina à direita do ataque. Na segunda metade, o Torreense continuou a demonstrar maior assertividade e chegou ao segundo golo por Keffel Resende, aos 55 minutos. O médio ala esquerdo aproximou-se da área adversária e, aproveitando um corte para a entrada da área, desferiu um portentoso remate, indefensável para o guarda-redes David Grilo.

Em desvantagem, os comandados de Bruno Dias procuraram reentrar na discussão do resultado, colocando mais jogadores em zona de ataque. A estratégia, contudo, até poderia ter resultado ao contrário, uma vez que permitiu que os 'azuis grenás' surgissem com maior regularidade na área do Belenenses, como comprova o remate do ala direito Nuno Campos, aos 79, após um excelente lance individual já dentro da área.

Quem não marca sofre e foi o que aconteceu nos minutos seguintes, por duas vezes. Aos 87', Maxuel Cássio, que tinha entrado minutos antes, reduziu a desvantagem e deu um novo ânimo ao Belenenses, que se acercou da área adversária em busca do empate, que acabaria mesmo por acontecer já em período de compensação, através de um cabeceamento de Chima Akas na sequência de um canto à direita do ataque.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense-Belenenses, 2-2

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Welthon, 22 minutos (penálti)

2-0, Keffel Resende, 55.

2-1, Maxuel Cássio, 87.

2-2, Chima Akas, 90+2.

Equipas:

- Torreense: Vágner, Marvin Elimbi, João Afonso, Joãozinho, Nuno Campos, Juan Balanta (Sebastián Guzmán, 77), Neneco Renteria (David Tavares, 62), Keffel Resende, André Rodrigues (Pipe Gómez, 73), Jorge Correa (Patrick Fernandes, 62) e Welthon (Carnejy Antoine, 73).

(Suplentes: Ricardo Fernandes, Francisco Verjaga, David Tavares, Benny, Carnejy Antoine, Rodrigo Borges, Patrick Fernandes, Sebastián Guzmán e Pipe Gómez).

Treinador: Rui Ferreira.

- Belenenses: David Grilo, Cain Attard, André Serra, Chima Akas, Tiago Manso, Duarte Valente (Chapi, 83), Hélio Cruz, Rúben Pina (Maxuel Cássio, 73), Felipe Dini (Moha Keita, 58), Miguel Tavares (Midana Sambú, 58) e Ricardo Matos (Clé Andrade, 83).

(Suplentes: Guilherme Oliveira, Fábio Luís, Clé Andrade, Midana Sambú, Chapi, Tiago Moninhas, Pedro Carvalho, Moha Keita e Maxuel Cássio).

Treinador: Bruno Dias.

Árbitro: Antoniou Menelaos (Chipre).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Felipe Dini (32), Neneco Renteria (58), Midana Sambú (61), Rúben Pina (70), David Tavares (90+5) e André Serra (90+5).

Assistência: 1.763 espetadores.