Torreense-Benfica B, 0-0: Nulo garante primeiro ponto ao Torreense na Liga Sabseg

O Torreense e o Benfica B empataram sem golos em jogo da quarta jornada da Liga Sabseg, disputado este domingo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Desta forma, o Torreense, que cumpriu o primeiro jogo oficial da época no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, somou o primeiro ponto no campeonato, permanecendo ainda assim na última posição. Já o Benfica B chegou aos três pontos e continua sem vencer na prova, ocupando a 13.ª posição.

As águias controlaram durante um longo período da primeira parte, todavia, foi o Torreense quem conseguiu criar as melhores oportunidades de golo na primeira metade.

Aos 33 minutos, Picas atirou cruzado ao lado do poste direito de Samuel Soares, após ter percorrido vários metros sem oposição, iniciando a resposta da equipa de Nuno Manta Santos ao domínio encarnado nos primeiros 30 minutos.

Pouco depois, foi a vez de João Lameiras aparecer isolado à esquerda do ataque e após um cruzamento de Diego Raposo ameaçar o primeiro golo para a formação visitada.

Diego Raposo esteve depois em destaque quando, aos 41 minutos, ultrapassou dois defesas do Benfica B já dentro da área e tentou 'picar' sobre Samuel Soares. Valeu a boa intervenção do guarda-redes dos encarnados.

Na etapa complementar, a formação de Torres Vedras voltou a entrar melhor e Picas esteve perto de inaugurar o marcador com um remate rasteiro a sair próximo do poste esquerdo.

Aos 74 minutos, Mateus criou perigo novamente para o Torreense, com um remate perigoso após boa jogada de Midana Sambú, e, quatro minutos depois, a equipa de Nuno manta Santos voltou a estar perto de golo, com João Cardoso, que tinha entrado no minuto antes, a rematar rasteiro para uma defesa apertada de Samuel Soares.

Logo de seguida foi a vez de Midana Sambú tentar o tento inaugural, mas valeu novamente a atenção de Samuel Soares.

Aos 88 minutos, Gerson Sousa ficou perto do tento que poderia ditar o desfecho do encontro a favor da equipa de Luís Castro, mas Vagner segurou o resultado, que ainda poderia ter 'caído' para o Torreense.

Já em tempo de compensação, Frédéric Maciel teve tudo para garantir os três pontos após um lance em que surgiu isolado, mas, na cara do guarda-redes, rematou ao lado do poste direito.

Pouco depois, João Cardoso atirou à figura, sem que, até ao fim do encontro, o resultado sofresse alterações.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense-Benfica B, 0-0

Ao intervalo: 0-0.

Equipas:

- Torreense: Vagner, Nuno Campos (Rui Silva, 77), João Paulo, Simão Rocha, Gustavo Marques, João Lameira, Renteria (João Cardoso, 77), Guilherme Morais, Picas (Midana Sambú, 69), Diego Raposo (Frédéric Maciel, 69) e João Vieira (Mateus, 61).

(Suplentes: Léo, Pedro Machado, Frédéric Maciel, Mateus, Midana Sambú, João Oliveira, Rui Silva, João Cardoso e Keffel).

Treinador: Nuno Manta Santos.

- Benfica B: Samuel Soares, João Tomé, Lacroix, Bajrami, Rafael Rodrigues, Diogo Capitão (Pedro Santos, 83), Cher Ndour, João Neves (Martim Neto, 35), Henrique Pereira (Zan Jevsenak, 83), Diego Moreira (Gerson Sousa, 61) e João Resende (Luís Semedo, 61).

(Suplentes: Pedro Souza, Gerson Sousa, Maestro, Jevsenak, Martim Neto, Kiko, Pedro Santos, João Neto e Luís Semedo).

Treinador: Luís Castro.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: cartão amarelo para João Paulo (14), Lacroix (37), Rafael Rodrigues (43) e Mateus (63).

Assistência: 1.325 espetadores.